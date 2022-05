Empresário de Pernambuco morre em praia de Jericoacoara

Um turista de Pernambuco morreu na manhã deste domingo (1º) na Praia de Jericoacoara, Litoral Oeste do Ceará. Segundo relato de testemunhas, o empresário Rafael Antônio de Oliveira, de 29 anos, teve um mal súbito enquanto tomava banho de mar.

Uma médica que estava no local chegou a atender Rafael, mas ele não resistiu. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma, em nota, que as causas do óbito serão analisadas em laudo pericial e trata o caso como um "possível afogamento". Rafael estava sem documentos no momento, mas a identidade foi confirmada por amigos.

O corretor de imóveis Jhonatan Sandres, amigo de Rafael, conta que a família do turista está vindo de Recife para Fortaleza nesta noite.

Testemunhas narram que Rafael passou mal, mas saiu do mar ainda andando. A assessoria de imprensa da prefeitura de Jijoca de Jericoacoara informou que a morte não se deu por afogamento, e que a causa será determinada pelo IML.

Jhonatan afirma que o amigo já tinha tido convulsões anteriormente.

"A informação que eu tive foi que ele teve uma convulsão, já saiu da água passando mal. Essa médica que estava lá turistando socorreu ele. Foi tudo muito rápido: ela tentou socorrer, logo em seguida foi o Corpo de Bombeiros. Isso tudo em questão de 15 minutos. Chegou também a ambulância, mas infelizmente ele veio a falecer", relata o amigo, que mora em Fortaleza.

Natural do Recife, Rafael havia vindo para o Ceará para ir a uma festa em Jericoacoara. O turista estava com amigos na praia no momento do ocorrido e viria para Fortaleza para ficar na casa de Jhonatan.

Em nota, a SSPDS afirmou que o caso é apurado pela Delegacia Municipal de Jericoacoara. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

Família aguarda pelo corpo

De acordo com o amigo da vítima, o corpo de Rafael está no IML de Itapipoca. A mãe, uma sobrinha e um terceiro familiar estão a caminho de Fortaleza.

"É preciso que o corpo chegue a Fortaleza pelo menos até amanhã, ajudaria muito a família", pede Jhonatan.