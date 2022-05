Dois funcionários que sofreram acidente em metrô no Benfica recebem alta; um segue internado

Dois dos três funcionários terceirizados envolvidos em acidente em metrô no bairro Benfica receberam alta na manhã deste sábado (7) da unidade de saúde onde estavam. A informação foi confirmada pelo Metrofor. O terceiro, contudo, segue internado.

"Um funcionário segue em avaliação, ainda no hospital, com quadro de saúde estável", informou o órgão por nota.

O acidente aconteceu na parte subterrânea da estação do metrô no Benfica, na sexta-feira (6). De acordo com o major do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), Aloísio Freitas, as três vítimas ficaram inconscientes por conta da alta concentração de monóxido de carbono no ambiente.

Os três são funcionários de uma empresa terceirizada e estavam fazendo uma manutenção na rede elétrica.

Ainda na nota, o Metrofor afirmou que "segue prestando total assistência aos funcionários e às respectivas famílias".

Bombeiros foram acionados

Bombeiros chegaram ao local para atender a ocorrência por volta das 19h. Um detector de gás registrou que havia alta concentração de monóxido de carbono no ambiente. Provavelmente isso foi proveniente de uma bomba de sucção, ainda de acordo com o major. O monóxido de carbono (CO) é um gás inflamável, inodoro e perigoso devido à grande toxicidade.

Assista ao vídeo

Um homem foi socorrido pela própria administração do Metrofor e dois foram retirados pela equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros. "Os três inconscientes, mas respirando, foram entregues à equipe do Samu para fazer os primeiros socorros e conduzidos ao hospital", relatou Aloísio Freitas.

O acidente aconteceu a uma profundidade de 8 metros do subsolo em um espaço da rede interna subterrânea do Metrofor, que dá suporte à rede do próprio metrô. Os funcionários estavam fazendo uma manutenção na rede elétrica quando ficaram inconscientes.