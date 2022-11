Dia de finados: confira o horário das missas nos cemitérios da Região Metropolitana

Celebrado nesta quarta-feira (2), o Dia de Finados reúne centenas de pessoas nos cemitérios da região metropolitana. Além de aliviar a saudade ao visitar os túmulos de seus entes queridos, os visitantes também poderão acompanhar as missas celebradas nos espaços. A programação completa das cerimônias religiosas pode ser conferida abaixo:

FORTALEZA

Quem visitar o Cemitério São João Batista, no Centro, poderá assistir às celebrações às 6h, 8h, 10h, 12h e 16h. No Passaré, as missas do Cemitério Parque da Paz acontecerão às 8h e às 16h30.

O Cemitério do Bom Jardim promoverá as cerimônias às 7h, 9h, 12h, 14h e 16h. Já no Cemitério Público da Messejana, os visitantes devem ficar atentos ao horário, pois o equipamento só oferecerá duas missas: às 7h e às 16h.

Conhecido como "Cemitério do Mucuripe", o Cemitério São Vicente de Paula contará com missas às 7h, às 8h30, e às 17h.

REGIÃO METROPOLITANA

Em Caucaia, dois cemitérios terão celebrações religiosas. No Cemitério e Crematório Parque da Saudade, elas ocorrem às 10h e 16h. No Memorial Sol Poente, às 9h e 16h.

Em Horizonte, as missas serão realizadas no Cemitério São João Batista, às 6h, e no Cemitério Amor e Paz II, às 8h e 16h.

Eusébio terá duas missas, às 10h e 16h, realizadas no Cemitério e Crematório Jardim Metropolitano.