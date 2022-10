Confira a programação dos cemitérios públicos de Fortaleza para o Dia de Finados

A Prefeitura de Fortaleza divulgou a programação prevista para os cinco cemitérios públicos da Capital durante a próxima quarta-feira (2), data em que o Dia dos Finados é celebrado. De acordo com a Prefeitura, todos os equipamentos têm passado por ações de limpeza e manutenção, e funcionarão normalmente.

O Cemitério Parque Bom Jardim, localizado no bairro de mesmo nome, permanecerá aberto das 7h às 17h. No lugar, serão realizadas quatro missas da Igreja Católica Apostólica Brasileira, das 8h às 14h, e cinco da Igreja Católica Apostólica Romana, das 7h às 16h.

Diferente do Bom Jardim, o Cemitério São José não oferecerá nenhuma cerimônia religiosa. Conhecido popularmente como "Cemitério da Parangaba", o local funcionará das 7h30 às 16h, e contará com uma equipe de funcionários disponibilizada pela Secretaria Executiva Regional 4, que orientará os visitantes quanto a localização dos jazigos.

Duas missas, às 7h e às 18h, serão realizadas no Cemitério de Messejana, que estará aberto das 6h às 18h. Recentemente, o equipamento recebeu reparos estruturais e ações de limpeza.

No bairro Antônio Bezerra, o Cemitério Santo Antônio receberá visitantes das 7h às 17h. O espaço também recebeu serviços de limpeza e poda, e, assim como o Cemitério São José, não terá missas, culto ou ato ecumênico.

Mais conhecido como "Cemitério do Mucuripe", o Cemitério São Vicente de Paula abrirá às 5h, permanecendo assim até as 18h30. Atividades de manutenção do equipamento, como varrição, capinação e pintura dos meio-fios, foram realizadas nos dias que antecedem o feriado. O cemitério também não contará com celebrações religiosas.

TRANSPORTE PÚBLICO

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) preparou uma operação para facilitar o deslocamento de visitantes durante o Dia de Finados com 31 carros reservas nos terminais de integração, das 6h às 19h.

Os veículos serão distribuídos entre os terminais: Siqueira (13), Conjunto Ceará (04), Parangaba (04), Messejana (03), Antônio Bezerra (02), Lagoa (03) e Papicu (02).

Legenda: Etufor disponibilizará 31 veículos reserva durante o feriado Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

TRÁFEGO

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) também elaborou um esquema para controlar o tráfego no entorno dos principais cemitérios da cidade. 60 agentes irão trabalhar nos turnos da manhã e da tarde.

Próximo ao cemitério do bairro Bom Jardim, haverá mudança temporária na Rua Estrada do Jatobá, que direcionará o fluxo apenas no sentido sul/norte no trecho entre as vias Urucutuba e Maranguape. Próximo ao Cemitério São José, haverá bloqueio na Rua Napoleão Quezado entre as avenidas Osório de Paiva e Cônego de Castro. Já em Messejana, a Rua Padre Severiano será interditada provisoriamente no trecho entre a Av. Palestina e Rua Aleuda.

A fiscalização e o atendimento de ocorrências continuarão sendo realizados durante todo o feriado. A população pode acionar a AMC através do número 190.