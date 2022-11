Feriado de Finados: veja o que abre e fecha nesta quarta-feira (2)

O Dia de Finados, celebrado nesta quarta-feira (2), é feriado nacional. Em Fortaleza, shoppings, supermercados, padarias, lojas de rua e postos de combustíveis devem abrir normalmente. Órgãos públicos municipais e estaduais, porém, estarão fechados, bem como bancos e agências lotéricas.

O transporte público, por sua vez, terá esquema diferenciado de operação. Isso porque, na data, é costume homenagear entes queridos que já se foram, e há muita demanda de deslocamento partindo e chegando de cemitérios.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as linhas de ônibus serão reforçadas para atender aos passageiros que forem aos principais cemitérios da Cidade. Além disso, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) divulgou horários especiais das linhas Sul e Oeste e do ramal do VLT Parangaba-Mucuripe.

Veja o que abre e fecha no Dia de Finados

Supermercados

Os supermercados vão funcionar normalmente, conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Shoppings

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Cactus Sports Park: 6h às 22h

Cobasi: 9h às 21h

Amo Vacinas: 10h às 22h

CLDO: 8h às 20h

Lotérica: 10h às 18h

Correios: fechado

Polícia Federal: fechado

Detran: fechado

Casa do Cidadão: fechado

Posto de vacinação: fechado

Shopping Benfica

Lojas, boxes e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 07h às 21h

Cinemas Benfica: 12h45 às 20h15 (bilheteria)

Casa do Cidadão: fechado

Detran: fechado

TJCE: fechado

Lotérica: fechado

Caixa Econômica: fechado

Santander: fechado

Prevtop: fechado

RioMar Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Cinepolis: conforme programação

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

Lotérica Boa Sorte: 10h às 18h

Correios: 10h às 17h

R2 Academia: 8h às 16h

Clínica SIM: 6h30 às 12h30

Detran, Cagece, Ministério do Trabalho, CCI, Caixa Econômica Federal, Clínica Carlos Ribeiro, Clínica Wantan Laércio, Clínica de Saúde Unimed: fechados

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 12h às 22h

Cinepolis: conforme programação

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Academia Smart Fit: 8h às 17h

Lotérica: 9h às 21h

Etufor, Ministério do Trabalho, CCI, Clínica de Saúde Unimed, Clínica SIM e Wester Union: Fechados

Lojas

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), algumas lojas do Centro da Capital devem abrir na data. Fica a critério de cada lojista.

Padarias

Padarias devem funcionar normalmente, segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan-CE).

Postos de combustíveis

O funcionamento dos postos de combustíveis também será normal. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Bancos

Fechados.

Linhas de ônibus

A Etufor deixará 31 carros reservas nos terminais de integração, de 6h às 19h, para reforçar o serviço. Além disso, o órgão afirma que algumas linhas vão operar com esquema especial, com ampliação do horário de circulação ou acréscimo da frota, para atender ao público que deseja visitar os cemitérios.

Veja as linhas que trafegam próximo aos cemitérios da Cidade:

322 Granja Portugal / Lagoa

335 Bom Jardim I

338 Canindezinho

357 Cj Ceará / Granja Lisboa

366 Bom Jardim II

378 Canindezinho/Urucutuba

386 Planalto Granja/Lisboa

970 Cj Ceará /Cemitério Bom Jardim

980 Siqueira/Cemitério Bom Jardim

Metrô

Segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), as linhas de metrô e VLT que operam na Região Metropolitana de Fortaleza funcionarão normalmente. Estarão fechadas as linhas que operam no Interior, na região do Cariri e em Sobral. Veja os horários.

Cemitérios que podem ser acessados por Metrô e VLT:

Cemitério São José – Parangaba

Endereço: Rua Napoleão Quezado, 365, Parangaba, Fortaleza

Estações mais próximas: Estações Parangaba (Linha Sul e VLT Parangaba-Mucuripe)

Distância a pé das estações: 400 metros

Cemitério São João Batista

Endereço: Rua Padre Mororó, S/N, Centro, Fortaleza

Estações mais próximas: Estação Chico da Silva (Linha Sul) e Estação Moura Brasil (Linha Oeste)

Distância a pé das estações: 50 metros para estação Chico da Silva e 300 metros para estação Moura Brasil

Cemitério São Vicente de Paula – Mucuripe

Endereço: Avenida da Abolição, 3986, Mucuripe, Fortaleza

Estação mais próxima: Estação Mucuripe (VLT Parangaba-Mucuripe)

Distância a pé da estação: 650 metros

Cemitério São José – Maracanaú

Endereço: Av. Padre José Holanda do Vale, 1602, Cágado, Maracanaú

Estação mais próxima: Estação Maracanaú

Distância a pé da estação: 1 quilômetro

Cemitério Parque Jardim da Esperança

Endereço: Rua Vicente Ferreira Goes, 776, Alto da Mangueira, Maracanaú

Estação mais próxima: Estação Jereissati

Distância a pé da estação: 1,6 quilômetro

Novo Cemitério Municipal de Caucaia

Endereço: Rua Francisca Nogueira Ramos, 269, Cigana, Caucaia

Estação mais próxima: Estação Caucaia

Distância a pé da estação: 1 quilômetro

Esta matéria será atualizada conforme outros estabelecimentos informem seu funcionamento.