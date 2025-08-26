Detran-CE lança plataforma digital para transferência de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), com o apoio do Governo do Estado, implantou neste mês de agosto um novo sistema de transferência digital de veículos. A iniciativa marca um avanço na modernização dos serviços públicos, proporcionando maior agilidade, praticidade e segurança aos motoristas cearenses.

A nova ferramenta permite que comprador e vendedor, ambas pessoas físicas e habilitadas no Estado, realizem boa parte do processo de forma on-line, sendo exigida a presença física apenas na etapa de vistoria veicular, que permanece obrigatória.

Segundo o superintendente do Detran-CE, Waldemir Catanho, o novo sistema permite registrar a intenção de venda, comunicar a transação, pagar taxas, agendar a vistoria e emitir a autorização de estampagem, quando houver troca ou mudança de placa. Após a vistoria e o pagamento das taxas, o novo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) é liberado em poucos minutos.

“O cidadão pode fazer tudo on-line, de onde estiver, sem enfrentar filas ou deslocamentos desnecessários. É uma solução que proporciona mais praticidade, rapidez e economia de tempo”, destaca Waldemir.

Segurança no processo de transferência de veículos

A nova plataforma opera com inteligência artificial e utiliza autenticação por reconhecimento facial, a mesma tecnologia aplicada por bancos e instituições financeiras. Isso garante um alto nível de segurança na identificação dos envolvidos e na assinatura digital de Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio eletrônico (ATPVe), protegida por protocolos de criptografia avançada.

No modelo tradicional, o processo exigia diversas idas ao cartório e ao Detran, além de enfrentar filas e aguardar dias até a finalização. Com o novo formato, a transferência é concluída com muito mais agilidade.

Outro diferencial é a disponibilidade da plataforma: 24 horas por dia, todos os dias da semana. Isso dá ao cidadão liberdade para iniciar e concluir o processo quando e onde quiser, com total confiabilidade.

“Essa solução representa um marco na modernização do atendimento do Detran-CE. A compra e venda de veículos passa a ser mais rápida, prática e segura, incentivando mais negociações e fortalecendo o mercado de forma sustentável”, reforça o superintendente.

A população pode acessar o serviço de transferência digital diretamente pelo site do Detran-CE (www.detran.ce.gov.br) ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível para Android e iOS.