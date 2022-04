Desastre geológico deixa 29 famílias sem casa em Missão Velha, no Cariri

"Só Deus sabe. Fico só pensando na minha casinha, sem poder comprar outra em outro canto", afirma dona Regilani Francisca de Andrade, de 44 anos. Ela, o marido e os quatro filhos são apenas uma das 29 famílias que tiveram que deixar as casas no distrito de Jamacaru, em Missão Velha. O lugar sofreu um desastre geológico, conforme informou Vicente de Paulo, coordenador da Defesa Civil do município do Cariri.

Desde o fim de março, rachaduras estão aparecendo nas residências, tornando impossível a moradia. Nesta terça-feira (19), um representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE) foi ao local para elaborar um laudo que vai explicar o que aconteceu. Geólogo, Frederico Tavares de Sá afirma que, até a semana que vem, vai entregar o estudo à Prefeitura de Missão Velha.

"Essa região é instável. Há uma falha geológica, um deslocamento", afirma o geólogo, que diz que o estudo precisa ser feito com calma para que seja tomada uma decisão: reconstruir ou procurar outro lugar.

Legenda: Rachadura em parede de residência de Missão Velha Foto: Edson Freitas/SVM

Aluguel social

O coordenador da Defesa Civil de Missão Velha afirma que todas as famílias têm aluguel social garantido por três meses, com possibilidade de renovação pelo mesmo período.

Além disso, segundo ele, já estaria assegurada a reconstrução dos imóveis ou a construção em outro lugar.

"Com base nos estudos, para ver se tem como refazer. Caso não, [a prefeitura] vai em busca de um local adequado para que essas famílias sejam alojadas. Recurso já está garantido", afirmou.