Defesa Civil do Ceará emite alerta de risco de alagamentos e inundações em municípios do estado

A Defesa Civil do Estado do Ceará emitiu alerta, na manhã desta sexta-feira (24), por mensagem apontando riscos de alagamentos e inundações em diversos municípios cearenses. O aviso foi enviado após as fortes chuvas das últimas 24 horas, quando mais de 150 cidades do Ceará registraram precipitações.

Em Fortaleza, por exemplo, diversos pontos apresentaram alagamentos, afetando a circulação de carros e pedestres em vias públicas. Na Avenida Heráclito Graça, entre os bairros Centro e Aldeota, transeuntes fizeram imagens do trânsito caótico ao longo da manhã.

Após o alerta, a Defesa Civil se pronunciou por meio de nota sobre como ocorre o sistema de análise para os alertas enviados. Segundo o órgão, o monitoramento das condições geo-hidrometeorológicas capazes de desencadear desastres em áreas de risco é feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

"Quando a equipe de monitoramento do Cemaden conclui que há risco de desastre nas áreas monitoradas, é emitido um alerta, que é um instrumento indicativo dessa condição de risco de desastre em curto prazo. O sistema de alerta permite que as pessoas, as comunidades e as organizações ameaçadas por um evento adverso tenham tempo hábil para se preparar e, consequentemente, reduzir danos e prejuízos", reforçou a Defesa Civil.

Legenda: Segundo a Defesa Civil, alerta é uma forma de reduzir danos e prejuízos a pessoas ou comunidades Foto: Ismael Soares

Órgão estadual é avisado

O envio do alerta é realizado, oficialmente, à Coordenadora Estadual de Defesa Civil (Cedec), responsável por transmiti-lo aos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil. O objetivo é organizar a tomada de medidas pré-estabelecidas conforme os protocolos e planos de contingência.

Três níveis de alerta para risco são definidos: moderado, alto e muito alto. Ainda assim, a mensagem enviada por mensagem nesta sexta (24) não revelou em qual se encaixava na ocasião.

Legenda: Mensagem da Defesa Civil foi enviado na manhã desta sexta (24) Foto: reprodução/Instagram

"A partir dos dados desse monitoramento, a Cedec pode emitir alertas via SMS (mensagem curta de texto) por meio de um sistema criado pelo Governo Federal e que funciona em parceria com as empresas de telefonia. Quando emitido pela Cedec, o alerta é transmitido pelas operadoras de telefonia móvel aos celulares cadastrados com o CEP da área de abrangência do alerta", finalizou a nota divulgada pela Defesa Civil do Ceará.

Para cadastrar o próprio número no sistema em questão, o órgão lembra que basta enviar um SMS com o CEP de interesse para o número 40199.

