De ‘Superlua azul' a chuvas de meteoros: saiba os fenômenos que podem ser vistos do CE em agosto

A 'Lua do Esturjão' encantou o mundo pela beleza natural nesta terça-feira (2), mas este não será o único evento astronômico de agosto: conjunções, chuvas de meteoros e a 'Superlua azul' podem ser vistas do Ceará. Os eventos são observados sem equipamentos profissionais.

Destaque do mês, a Lua aparece cheia duas vezes em agosto. Nesta quinta-feira (3), por exemplo, ela estará em conjunção com Saturno. A conjunção de dois corpos celestes acontece quando estão posicionados aproximadamente na mesma ascensão reta no céu.

Os detalhes do calendário astronômico foram elaborados pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e disponibilizados para o Diário do Nordeste.

Apesar de ser mais adequado observar os fenômenos longe do litoral ou dos grandes centros urbanos, devido à nebulosidade e as luzes intensas, é possível conferir os eventos mesmo de Fortaleza.

Conjunção e Aproximação de Lua e Saturno: 3 de agosto

Lua e Saturno aparecem "pertinho", com uma distância angular de aproximadamente 2º, devido ao efeito da conjunção e aproximação. Isso pode ser conferido da capital cearense a partir das 20h até o amanhecer.

É justamente no início do outro dia, por volta de 6h, que ocorre a aproximação máxima.

Conjunção e Aproximação de Lua e Júpiter: 8 de agosto

Após Saturno, Júpiter deve ficar em conjunção e aproximação aparente com a Lua no dia 8 de agosto. Em Fortaleza, o par fica visível na constelação de Áries (horizonte leste) por volta da meia noite. Os dois ficam em aproximação máxima às 3h.

Chuva de meteoros Perseidas: 13 de agosto

Para quem fica acordado até um pouco mais tarde, a chuva de meteoros Perseidas pode ser uma boa forma de encerrar o dia 13 de agosto. A partir das 23h40 até o nascer do Sol acontece o pico de atividades.

Esse fenômeno fica ativo até o dia 24 de agosto, mas pode ser mais difícil de observar devido ao maior espaçamento entre os meteoros.

Chuva de meteoros kappa-Cignídeos: 18 de agosto

Já a chuva de meteoros kappa-Cignídeos é para quem ficar acordado durante a madrugada, porque o pico de atividade vai do pôr do Sol até 2h30.

O fenômeno tem o radiante localizado na constelação de Perseu e fica ativo até 25 de agosto de 2023, com pico em 18 de agosto.

Superlua azul: 30 de agosto

Neste dia, a Lua estará próxima ao perigeu, que é o termo usado para o momento em que ela está mais próxima da Terra. Combinada com a fase cheia, esse fenômeno ganha o título de superlua.

Já a expressão "lua azul" se refere à segunda Lua cheia no mesmo mês, o que é algo raro. Cada mês costuma ter apenas um evento deste, mas como o ciclo lunar é de 29,5 dias, uma vez a cada 3 anos acontece de um mês apresentar duas luas cheias.

Na prática, o termo não está ligado à cor real da Lua, mas há situações em que o satélite natural pode ficar com aspecto azulado devido à presença de partículas de poeira ou fumaça na atmosfera terrestre.

Essas partículas podem dispersar a luz branca do Sol e refletida pela Lua, filtrando cores mais longas do espectro, como o vermelho, e permitindo que apenas as cores mais curtas, como o azul, sejam refletidas na superfície lunar. Essas ocorrências são raras e não estão diretamente relacionadas à definição de "lua azul", como explica o Lepa.

OBSERVAÇÕES ASTRONÔMICAS

Os eventos astronômicos são vistos com maior facilidade em cidades no interior do Estado por causa da distância da poluição luminosa dos centros urbanos. Ainda assim, é possível conferir os fenômenos da Capital.

Uma boa ferramenta para auxiliar nesse processo são aplicativos de astronomia que mostram um mapa do céu e identificam os astros. O Diário do Nordeste elaborou uma lista de apps com várias funções do tipo.

Os fenômenos do mês foram analisados pelo professor Ícaro Moura do Departamento de Física da Uece e participante Daiane dos Santos.

