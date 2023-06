Curso indígena Kuaba da UFC abre 40 vagas para licenciatura; saiba como se inscrever

Importante passo para a formação superior de professores indígenas, o curso de Licenciatura Intercultural Indígena (LII) Kuaba da Universidade Federal do Ceará (UFC) está com inscrições abertas até o próximo dia 19 de junho. São ofertadas 40 vagas para candidatos pertencentes às etnias indígenas do Estado do Ceará que tenham concluído o ensino médio.

A seleção da 2ª turma será feita etapa única e classificatória, composta pela elaboração de um memorial e pelas notas nas disciplinas de Português e Matemática do histórico escolar do ensino médio, documento obrigatório para a inscrição.

O memorial, que deve ser escrito no dia da avaliação presencial, precisa abordar aspectos como a interação do candidato com sua comunidade e sua formação como estudante.

Serão aceitas inscrições de indígenas de 15 etnias cearenses, com 4 vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Em 2022, o curso foi reconhecido com conceito final 4 (de 5) em relatório de avaliação do Ministério da Educação, alcançando o patamar de curso de excelência. Com duração mínima de oito semestres, é estruturado em cinco núcleos de formação: Culturas Indígenas e Antropologia; Ciências Humanas; História; Língua Portuguesa e Matemática.

Os egressos são aptos a atuar tanto nos anos finais (5º ao 9º) do ensino fundamental quanto no ensino médio, em escolas indígenas e não indígenas.

Como fazer a inscrição?

O requerimento de inscrição será feito exclusivamente pelo e-mail selecaokuaba@ufc.br, até 23h59min de 19 de junho. O candidato deve escrever o texto com o assunto (título): "Inscrição para seleção KUABA 2023".

É necessário anexar, digitalizados e reunidos em um único arquivo em formato PDF, o formulário de inscrição constante no anexo I e a documentação solicitada no edital. O arquivo precisa conter o nome completo do candidato.

Não é cobrada nenhuma taxa de inscrição.

Cronograma da seleção

O resultado da análise de documentos será divulgado no site da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) no dia 22 de junho. Recursos serão aceitos no dia 26 de junho, com resultado previsto para o dia seguinte.

A prova escrita ocorre no dia 29 de junho, das 14h às 17h.

O resultado da prova escrita está programado para 6 de julho. Já o resultado final, com a relação de classificados e classificáveis, sairá no dia 14 de julho.

Mais detalhes sobre o processo podem ser checados no Edital nº 24/2023.

O que significa Kuaba?

A denominação Kuaba significa “lugar de conhecimento” em tupi-guarani, nome atribuído pelos próprios estudantes na época de elaboração do curso, em 2016. A Licenciatura Kuaba iniciou as atividades em 2017, com 135 estudantes, fruto de uma parceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e com o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas (Prolind).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil