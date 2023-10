Cuidados com a biodiversidade marinha são destaque na série “O Oceano Começa Aqui”

Berços da vida na Terra, os oceanos abrigam uma quantidade de vida que a ciência ainda não conseguiu mapear por completo. A grandiosidade é tamanha que se estima que quase 90% das espécies de animais marinhos não foram totalmente estudadas. Toda essa biodiversidade é fundamental para manter os ecossistemas em sintonia.

A biodiversidade marinha é o tema do 6º episódio da série “O Oceano Começa Aqui”. Com relatos de especialistas, o capítulo traz informações sobre os riscos que a poluição e a pesca ilegal podem trazer para os ecossistemas, como a extinção em massa de animais.

Um dos projetos apresentados durante o episódio é o GTAR, do Instituto Verdeluz. A iniciativa realiza o monitoramento de tartarugas marinhas na costa do Ceará. Por meio do número de WhatsApp do serviço - (85) 99690 1269-, é possível reportar casos de animais encalhados ou mortos nas praias do litoral.

Disponível no Youtube do Diário do Nordeste, a série “O Oceano Começa Aqui” é um projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará.

Confira o episódio completo a seguir.