Criança de 3 anos foge de creche e atravessa avenida movimentada em Santa Quitéria; veja vídeo

Uma criança de três anos fugiu, na manhã da última terça-feira (16), do Centro Vocacional Tecnológico (CVT), espaço que sedia temporariamente a creche Antônia Cilene Alves de Castro, no bairro Boa Vida, no município de Santa Quitéria, Interior do Ceará.

O garoto driblou a visão dos funcionários do local e atravessou parte da rodovia CE-257, uma avenida movimentada da Cidade, em frente à escola. O caso ocorreu por volta das 11h10, horário de saída da creche.

Imagens do aluno correndo do CVT em direção à via foram registradas pela câmera de segurança de um posto de combustíveis.

A mãe do menino contou que o esposo chegou para pegá-lo e viu que ele estava chorando, quando recebeu a informação da diretoria de que, instante antes, a criança havia ultrapassado o portão e saído correndo até a avenida.

Veja vídeo da criança:

Em nota enviada ao Sistema Verdes Mares, a Prefeitura de Santa Quitéria lamentou o caso e se comprometeu a criar um protocolo com normas e orientações para as escolas infantis do Município.

"Após o fato, acolhemos os pais, e a secretária se reuniu com o Núcleo Gestor, afim de reforçar ainda mais os cuidados e a proteção nos horários de saída e chegada, com a disponibilidade de mais vigias e permanência por um tempo maior, até a ida do último aluno, de forma a garantir total segurança e integridade deles até chegarem em suas residências", diz trecho do documento.

"A partir de agora, um protocolo com normas e orientações será preparado para as escolas infantis de Santa Quitéria, assegurando por meio deste compromisso, que episódios como este não mais se repetirão", informou o órgão.