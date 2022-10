Criança de 1 ano morre após ser atropelada acidentalmente pela mãe em Pacajus, na Grande Fortaleza

Uma criança de um ano morreu após ser atropelada acidentalmente pela mãe, no município de Pacajus, na Grande Fortaleza. O caso ocorreu nesta quinta-feira (20) por volta do meio-dia, quando a mulher estava saindo de casa para buscar o outro filho no colégio.

ATUALIZAÇÃO [20/10/2022, às 17h32] A informação inicial, repassada pela Prefeitura de Pacajus, indicava que a vítima tinha 2 anos. Na realidade, o menino tinha pouco mais de 1 ano.

O menino foi socorrido ao Hospital Municipal José Maria Philomeno Gomes e os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele já chegou ao local sem vida, segundo Dilson Silvério, diretor da unidade de saúde, informou ao Diário do Nordeste.

Mãe estava apressada

Segundo informações repassadas pela mãe ao hospital, ela entrou no carro apressada, deu a ré e não percebeu que o filho estava atrás do veículo.

De acordo com o diretor, a mãe estava "muito nervosa e transtornada" quando chegou ao hospital. O gestor informou que a equipe de psicologia e serviço social da unidade foi acionada para acompanhamento.

A família mora no bairro Buriti, em Pacajus, conforme o hospital.