Imagens de Nossa Senhora e Jesus Cristo são quebradas em Santuário de Quixadá; assista

Duas imagens e o túmulo de um religioso foram alvo de ataques de vandalismo no Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, em Quixadá, interior do Ceará. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (19), mas só na manhã desta quinta (20) foi descoberto pela direção do templo religioso.

Padre Davi, reitor do Santuário, detalhou que as estátuas quebradas e o túmulo se localizam em diferentes estações de uma via sacra montada na entrada da Igreja. "Na subida do santuário, na segunda estação, fica a estátua de Jesus Cristo carregando uma cruz. Na quarta estação existe a imagem de Nossa Senhora".

Veja obras quebradas em Santuário:

Ainda segundo o religioso, o túmulo do Padre Severino — conhecido nome da região — teve uma placa de mármore quebrada.

O suspeito de envolvimento no caso foi detido pela Polícia Civil, em Quixadá, ainda na manhã desta quinta. Ele tem 26 anos e confessou o ato. Segundo nota assinada pelo administrador diocesano, padre Francisco Moreira Otaviano, ele será indiciado pelos crimes de danos materiais e violação de sepultura.

Na nota, o padre ressalta que "o crime não teve motivação política, religiosa, partidária ou ideológica".

Restauração

Após a repercussão nas redes sociais, fiéis se mobilizaram para ajudar no reparo das obras e túmulo danificados.

"É uma obra que requer cuidado. Algumas pessoas já disseram que estão dispostas a ajudar financeiramente. Agora, vamos em busca de um restaurador", informou o reitor do Santuário.