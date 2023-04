Corpo de mulher é encontrado no Vila do Mar; perícia vai investigar identidade

O corpo de uma mulher foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (26), no litoral oeste de Fortaleza, na região do Vila do Mar.

Apenas a perícia poderá confirmar a identidade da vítima, mas a suspeita dos Bombeiros, que confirmaram a localização ao Sistema Verdes Mares, é de que o corpo seja da mulher de 40 anos que desapareceu na Praia de Iracema enquanto remava em uma canoa havaiana.

O corpo foi encontrado por um homem que caminhava pela beira da praia, no Pirambu, e encaminhado para a sede da Perícia Forense, onde será feita a identificação.

Remadora desaparecida

O desaparecimento da remadora foi registrado na manhã de segunda-feira (24). A vítima caiu no mar por volta de 10h, nas proximidades do navio Mara Hope, na Praia de Iracema.

Os agentes do Corpo de Bombeiros chegaram a encontrar no mar uma canoa e um colete salva-vidas ainda na segunda-feira, pouco depois do ocorrido. A operação de buscas foi suspensa à noite, seguindo protocolo de buscas marítimas, e retomada na terça-feira.

Queda no mar

A vítima fazia um percurso maior do que era acostumada, segundo a amiga que a acompanhava, que também caiu no mar. A sobrevivente, de 42 anos, foi resgatada por mergulhadores da região.

Ela disse que viu a amiga cair e tentar se estabilizar, logo antes de também cair da canoa. Quando a sobrevivente submergiu, a amiga já havia desaparecido.