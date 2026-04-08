Consulta à 5ª parcela dos precatórios do Fundef passa por 'ajuste técnico', diz Seduc

O sistema para consulta à quinta parcela dos precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), aberto nesta quarta-feira (8), passa por ajustes técnicos e deve voltar a ser liberado apenas a partir das 12 horas desta quinta-feira (9).

Logo que o sistema retornar, os profissionais poderão consultar o Total Remuneratório Anual Individual (TRAI) e o Valor Total do Abono (VITA) e interpor recursos, se necessário. A lista de beneficiários, no entanto, segue disponível.

A plataforma que está em manutenção neste momento é disponibilizada pela Secretaria da Educação (Seduc-CE) para os beneficiários dos precatórios consultarem individualmente o valor total do abono referente à parcela que receberão neste momento.

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Precatórios do Fundef

Os precatórios são destinados a cerca de 50,2 mil profissionais da rede estadual de Educação e totaliza R$ 210.945.866,90, o correspondente a 60% do valor que será depositado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na conta do Estado do Ceará, acrescido dos rendimentos das parcelas anteriores.

O dia do pagamento ainda não foi divulgado.