Cônsul Honorário da Dinamarca no Ceará amplia o diálogo com mercado europeu

Buscando ampliar o diálogo com mercados europeus e fortalecer conexões institucionais, o Cônsul Honorário da Dinamarca no Ceará e CEO da Lundgaard Jensen Advocacia e Consultoria Internacional, Dr. Leonardo Lundgaard Jensen, cumpriu recentemente agenda oficial na Europa, com compromissos em Copenhague, na Dinamarca, e Paris, na França. As atividades ocorreram entre os dias 3 e 13 de março e reuniram encontros institucionais e reuniões com investidores, reforçando a participação do Ceará em agendas internacionais estratégicas.

Agenda consular e encontro com a realeza em Copenhague

Na capital dinamarquesa, o representante participou de uma convenção de cônsules, com uma programação voltada a temas relevantes. Segundo Leonardo, sustentabilidade e indústrias locais foram assuntos. Como parte dos compromissos, também houve um jantar institucional com o casal real dinamarquês, o Rei Frederik X e a Rainha Mary. O contexto reforça a relevância da participação em espaços de articulação global.

Diálogo com investidores em Paris

Na etapa francesa, a agenda teve foco no relacionamento com investidores. Os encontros envolveram representantes dos setores hoteleiro e imobiliário, com destaque para iniciativas ligadas ao esporte. Entre os segmentos mencionados estão futebol, kite e golfe, que têm atraído interesse internacional.

Continuidade da agenda

Além dos compromissos realizados em março, o executivo destaca que as agendas internacionais terão continuidade. A retomada das reuniões está prevista para maio, novamente em Paris.

Atuação internacional

O escritório Lundgaard Jensen Advocacia & Consultoria Internacional, fundado em 2009, em Fortaleza, possui atuação voltada à assessoria jurídica para estrangeiros que buscam investir no Brasil. A empresa também atua no contencioso, com condução de medidas judiciais e administrativas. Com uma carteira de clientes em mais de 40 países, desenvolve trabalho técnico e especializado. O foco está na análise das demandas e na entrega de soluções alinhadas às necessidades do mercado.

Serviço

Site: https://www.lundgaardjensen.com/

Instagram: @lundgaard.jensen