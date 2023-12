Confraternizações de fim de ano: Mayú oferta opções para grupos de até 150 pessoas

As festas de confraternização de fim de ano são eventos muito aguardados por empresas e grupos de amigos, pela oportunidade de celebrar as conquistas, fortalecer os laços entre colegas e proporcionar momentos de descontração. Para quem busca associar o evento à boa gastronomia brasileira, o Restaurante Mayú, do Senac Ceará, oferta opções de jantar e coquetel.



“Temos as opções de jantares no Restaurante Mayu, onde conseguimos atender até 70 clientes, ou o serviço de coquetel, realizado no rooftop do Senac Aldeota”, destaca Paulo Casadevall, coordenador das empresas-escola do Senac – Café Senac e Restaurante Mayú.



Quem contratar o coquetel, recebe duas horas de serviço, podendo escolher quatro mini pratos, cinco salgados e duas sobremesas. Inclui também bebidas sem álcool (água, suco e refrigerante) e pode ser reservado para até 150 pessoas. O coquetel é servido no Rooftop do Senac Aldeota e custa R$ 84 por pessoa.

Já o jantar no Mayú pode ser reservado para até 70 pessoas e o cliente escolhe no menu à la carte duas opções de entrada, duas opções de pratos principais e duas opções de sobremesas para disponibilizar aos seus convidados escolherem uma opção de cada. O menu do jantar custa R$ 120 por pessoa.

Tanto para o jantar como para o coquetel, há possibilidade de incluir pratos veganos. Caso o cliente deseje, o restaurante também oferta pacote de bebidas. O serviço dura duas horas e inclui whisky, cerveja, vinho branco, tinto, caipirinha de limão e caipiroska de morango. O valor é R$ 125 por pessoa.



De acordo com Paulo Casadevall, é possível personalizar o serviço de modo a atender os perfis de convidados. “O Mayú conta com uma equipe de chefs extremamente dedicados e atenciosos ao serviço. No caso de solicitação de pratos especiais, podemos providenciar, de acordo com a necessidade ou desejo do cliente”, destaca.

Para mais informações reservas, é preciso entrar em contato com pelo telefone (85) 99430-9755 (Whatsapp).