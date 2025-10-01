Diário do Nordeste
Confira a previsão do tempo para outubro de 2025 no Ceará

O mês é caracterizado por temperaturas altas, baixa umidade do ar e redução dos ventos

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Ceará
Sombra de idoso sob céu forte no interior do Ceará
Legenda: Os efeitos das temperaturas elevadas será sentido, principalmente, por moradores de regiões como Jaguaribana, Sertão Central e Cariri.
Foto: Fabiane de Paula

Quem já está achando o sol suficientemente "forte" no Ceará, deve se preparar para um outubro ainda mais quente e seco. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para o mês é de temperaturas altas, baixa umidade relativa do ar e uma diminuição considerável dos ventos típicos do segundo semestre.

Segundo o pesquisador Francisco Vasconcelos Júnior, diretor técnico da Funceme, este período é caracterizado pela primavera no hemisfério sul, com o início de temperaturas mais altas, diminuição de ventos, aumento da sensação térmica e baixíssima possibilidade de chuvas.

"Em termos climáticos, as previsões ainda indicam temperatura acima da média [histórica]", afirma o técnico. Contudo, segundo ele, não há uma justificativa isolada para o cenário. "Não tem nada preponderante, é esse conjunto de fatores. Nós, que estamos nos trópicos, quanto mais umidade [relativa do ar], entrada de vento, mais essa temperatura vai ficar atenuada. Mas, como [o vento] está passando, e de forma relativamente rápida, outubro tende a ser um pouquinho acima da média [em termos de calor]", explicou.

Apesar disso, Francisco destacou que o oceano próximo à costa cearense está mais quente, o que contribui para o contexto.

Como ocorre tradicionalmente, outubro também não deve ser um mês de chuvas no Ceará.

Umidade do ar baixa

Com a diminuição da umidade relativa do ar e o aumento da temperatura, é possível que pessoas com o aparelho respiratório mais sensível sejam impactadas — risco que aumenta para crianças e idosos, por exemplo.

Os efeitos devem ser sentidos de maneira mais intensa por moradores de regiões como Jaguaribana, Sertão Central e Cariri. "O Litoral [do Estado] recebe mais vapor do oceano, a temperatura é mais regulada", diferenciou Francisco.

