Comunidade das Nações comemora 12º aniversário em Conferência no Centro de Eventos

A Igreja Comunidade das Nações Fortaleza comemora seu 12° aniversário com uma grande festa nos dias 25, 26 e 27 de abril, no Centro de Eventos do Ceará. Com estimativa de reunir mais de 8 mil pessoas de todo o Brasil por dia de evento, a Conferência Nordeste reunirá grandes nomes do cenário evangélico nacional em três dias de fé e espiritualidade. Ingressos no site conferencianordeste.com.br/.

O evento terá início na quinta-feira, de 18h às 21h40, retornando na sexta-feira, de 9h às 21h30, e no sábado de 9h às 21h30. Entre os convidados, estão o Pr. Cláudio Duarte, Pra. Midian Lima, Pra. Gabriela Lopes, Delino Marçal, Pr. Victor Hugo, Lukas Agustinho, Pr. Jackson Antônio, Samuel Messias, Pr. Junior Rostirola (Autor do Devocional Café Com Deus Pai), Pra. Raquel Lima, Bp. Fabrício Miguel, Bpa. Raquel Moreira e Bp. JB Carvalho e muitos outros.

Todos os dias, a Conferência Nordeste ainda contará com food park para quem estiver presente no local, além de um segundo palco para atrações, e mais de 500 voluntários disponíveis para fazer a comemoração acontecer. “Nosso desejo é comunicar para a cidade de Fortaleza não apenas um evento, mas um lugar onde nossa busca diária são as pessoas, por meio da igreja em Fortaleza e as nossas ações sociais do Instituto Basiléia”, disse Raquel Moreira, bispa da Comunidade das Nações.

De acordo com Raquel, o Instituto Basiléia, instituição social mantida pela igreja, tem buscado contribuir na transformação social da comunidade Alto das Dunas, no bairro Vicente Pizon. Com atividades assistenciais, a missão é treinar, capacitar, desenvolver e suprir famílias carentes.

“Para isso, nós contamos com uma estrutura para receber mulheres que buscam aprender atividades de uma nova profissão. Centenas de crianças são acolhidas, com aulas de esportes e reforço escolar, tudo com o objetivo de dar a elas uma perspectiva de futuro. Além disso, temos ações semanais, com atendimentos médico e dentário, promovendo cuidados básicos para a saúde dessa população”, detalhou a pastora.

Com uma infraestrutura que comporta mais de 2.000 pessoas sentadas dentro de seu templo em Fortaleza, a Comunidade das Nações já implantou três igrejas na capital cearense, duas no sertão do Ceará e também em Estados como Amapá, Sergipe, Bahia e Maranhão.

A sede em Fortaleza possui auditórios, salas e espaços destinados aos ministérios e eventos. Na parte externa do templo, há espaço para o cuidado com crianças (CN Kids), lanchonete (CN Café) e um vasto ambiente para comunhão entre os fiéis, capaz de receber grandes estruturas de lazer para conferências, por exemplo.

“Nestes 12 anos conseguimos anunciar as boas novas do Reino de Deus que é justiça, paz, alegria, e contribuir para o crescimento da nossa sociedade. O objetivo para os próximos anos é continuar servindo a nossa região com fé, esperança, amor e relevância”, finaliza a bispa Raquel.

Serviço

Conferência Nordeste - 12º aniversário da Igreja Comunidade das Nações Fortaleza

Instagram: @cnfortaleza e @conferencianordeste

Ingressos: conferencianordeste.com.br

Telefone: (85) 3046-7733

Locais de venda de ingressos

CN Fortaleza

Rua Santa Esmeralda 110 - Dionísio Torres

Quarta, 19h30

Domingo, 8h, 10h, 15h, 17h e 19h30

CN Eusébio

Av. Eusébio de Queiroz, 5755 - Guaribas

Quinta, 19h30

Domingo, 10h, 17h e 19h30

CN Maraponga

Av. Godofredo Maciel, 597 - Parangaba

Quinta, 19h30

Domingo, 10h, 15h, 17h e 19h30