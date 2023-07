Com recorde de 21,1°C, Fortaleza registra a madrugada mais fria do ano

Fortaleza registrou, nesta sexta-feira (21), a madrugada mais fria do ano até então. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a temperatura mínima na Capital chegou ao recorde de 21,1°C.

Antes disso, a madrugada mais "gélida" vivida pelo fortalezense neste ano havia sido no dia 23 de março, ainda durante a quadra chuvosa, quando os termômetros marcaram 21,6°C.

O órgão atribuiu a queda na temperatura à combinação entre céu claro e ar menos aquecido, oriundo do Oceano Atlântico Tropical. "De modo geral, o litoral de Fortaleza apresentou redução dos valores de temperatura mínima, quando comparado aos últimos dias", informou.

A baixa temperatura acompanha, também, um aumento gradual na velocidade dos ventos, que têm vindo acompanhados de "rajadas". "A gente nota um aumento gradual na velocidade do vento, principalmente acompanhado de rajadas de vento. Essa tendência segue até domingo, na faixa litorânea e em ambientes mais altos, como Serra da Ibiapaba e Maciço de Baturité", explicou o meteorologista Vinicius Oliveira, da Funceme.

A influência da massa de ar menos aquecida é sentida, também, nas regiões de maior altitude do Estado, e deve continuar nos próximos dias. "Mas já se prevê um aquecimento da temperatura no decorrer do fim de semana, com aumento da umidade, nebulosidade e, eventualmente, algumas chuvas", adianta a fundação.

Frio intenso em São Benedito

São Benedito foi a cidade do interior cearense que, na última madrugada, registrou a temperatura mais baixa do Estado, com 13,6°C.

"Essa tendência segue, principalmente, para a próxima madrugada, e em ambientes de serra como, por exemplo a Serra da Ibiapaba e o Maciço de Baturité", adiantou Vinicius.

Possibilidade de chuva fraca no domingo

Entre esta sexta-feira (21) e o próximo domingo (23), a Funceme prevê uma tendência de céu variando entre sem nuvens a poucas nuvens.

"Domingo, esperamos um aumento gradual da nebulosidade, com baixa possibilidade de chuva isolada, passageira e de fraca intensidade no litoral de Fortaleza, principalmente na madrugada" e com possibilidade de retorno à noite, afirmou o meteorologista do órgão.

