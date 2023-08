Com quase 20 anos, estátua de Iracema da Lagoa de Messejana deve ser restaurada

Inaugurada em 2004, a escultura "Banho de Iracema", localizada na Lagoa de Messejana, deve ser restaurada em breve. A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) esteve em busca de uma empresa para restauro e conservação da obra, que se encontra com pichações e pintura desgastada, por meio de um edital de licitação orçado em, no máximo, R$ 178,3 mil.

O calçadão da Lagoa de Messejana está passando por requalificação. Segundo informações do site Fortaleza em Mapas, plataforma desenvolvida pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), a obra no local iniciou em 3 de novembro de 2022 e tem previsão para ser concluída em 3 de outubro de 2023.

As propostas das empresas interessadas começaram a ser acolhidas em 21 de julho de 2023 e foram abertas no último dia 3 de agosto. A empresa contratada deverá fazer um diagnóstico do atual estado de conservação da escultura, além de todas as etapas de planejamento e execução dos procedimentos de conservação e restauro.

A empresa contratada deve:

Realizar o diagnóstico do estado de conservação atual e permanente do monumento, bem como o mapa de danos descritivos;

Elaborar a planta arquitetônica da montagem de infraestrutura (andaimes fachadeiros) necessárias para execução do restauro, caso a prestação de serviço seja realizado no local;

Realizar a análise e laudo técnico sobre estado de conservação da base — estrutura de fixação (abaixo d'água) emitido por profissional e/ou engenheiro calculista, datada e assinada;

Efetuar a recomposição da parte hidráulica e elétrica da estrutura;

Realizar, caso seja necessário, a retirada e o deslocamento da escultura para ambiente/atelier fechado. Deve ser apresentado o detalhamento do procedimento técnico a ser realizado e/ou executado a Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural (CPHC) da Secultfor;

Realizar procedimentos de conservação e de restauro.

Conforme o termo de referência contido no edital, todas as etapas do serviço devem ser executadas em quatro meses, contando a partir da data de assinatura do contrato, após a aprovação da equipe de técnicos pela CPHC, e publicação no Diário Oficial do Município (DOM).

Legenda: Segundo informações do site Fortaleza em Mapas, a obra no calçadão da Lagoa de Messejana iniciou em 3 de novembro de 2022 e tem previsão para ser concluída em 3 de outubro de 2023 Foto: Fabiane de Paula

A empresa contratada deve compor uma equipe com, no mínimo, 1 restaurador, 1 projetista, 1 arquiteto e 1 engenheiro estrutural/calculista.

A história da escultura

A escultura "Banho de Iracema" foi inaugurada no dia 1º de maio de 2004 por meio de uma parceria entre a antiga Regional VI e a Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza (FUNCET), hoje Secultfor. O ato foi uma comemoração aos 175 anos do nascimento de José de Alencar e 278 anos da cidade de Fortaleza.

Com 12 metros de altura, a obra pesa 16 toneladas. A criação do artista plástico Alexandre Rodrigues foi feita com fibra de vidro e revestida com resina uretânica especial.

Segundo informações da Secultfor, o bairro de Messejana é fruto de uma forte presença indígena, o que levou o escritor José de Alencar a publicar o romance “Iracema” em 1865. No livro, o autor cita Messejana e a lagoa, onde Iracema costumava se banhar.

Assim como a escultura tem importância para o bairro, a Lagoa de Messejana também é reconhecida pelo valor natural e paisagístico. O seu espelho d'água foi tombado pela Prefeitura de Fortaleza em 1987, por meio da Lei 6.201, devido à "potencialidade de seus recursos hídricos, sua beleza e por ser uma fonte de renda para as famílias que dependem da prática pesqueira", informa o termo de referência do edital.