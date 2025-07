Com mais de 100 mil visitantes todos os anos, Sana segue celebrando a cultura pop

Com 25 anos de trajetória celebrados neste ano, o Sana acompanhou as mudanças e tendências do público para trazer cada vez mais conteúdos e participações marcantes aos visitantes. Com início marcado para a próxima sexta-feira (18), no Centro de Eventos do Ceará, o evento conta com uma programação que contempla desde os fãs da cultura otaku, passando pelos fãs de games, heróis, séries e mais, como forma de ser um espaço plural para todos.

De acordo com Daniel Braga, diretor presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), realizadora do Sana, o evento surgiu com foco nos animes, mangás e cultura japonesa. Com o passar dos anos, perceberam a necessidade “abraçar” outros segmentos da cultura pop e geek.

“Essa ampliação tornou o Sana um festival multitemático, conectado com as tendências globais e os interesses de diferentes gerações”, pontua Daniel Braga.

O diretor presidente relembra que, na primeira edição do Sana, em 2001, o público presente foi de 250 pessoas. Atualmente, o evento recebe mais de 150 mil visitantes por ano, colocando o Ceará como um espaço de celebração da cultura pop.

Para a elaboração da programação, o diálogo com o público presencialmente e por meio das redes sociais é uma das estratégias utilizadas pela organização do evento. “Além disso, acompanhamos o mercado e percebemos que o geek deixou de ser um nicho e passou a ocupar espaço no mainstream. Essa escuta ativa nos ajudou a incluir novos conteúdos, mantendo a essência do Sana como um espaço para todos”, explica Daniel.

Novidades de 2025

Durante o Sana 2025 Parte 2, os amantes de games poderão ter uma experiência marcante junto ao estande oficial da Riot Games, responsável por jogos como League of Legends e Valorant.

As tradicionais salas temáticas do evento também receberão novas experiências interativas, além de uma ampliação dos espaços instagramáveis.

A Vila dos Artistas, que reúne dezenas de profissionais, será expandida, com mais expositores e atividades, como forma de aproximar o público dos quadrinistas e ilustradores.

Atividades do evento

Arenas e palcos: para shows, painéis com convidados internacionais e nacionais e apresentações de k-pop.

Vila dos Artistas: espaço para quadrinistas, ilustradores e criadores independentes.

Salas Temáticas: ambientes imersivos inspirados em séries, filmes e animes.

Espaço Gamer: campeonatos de eSports e freeplay de consoles.

Esculturas Geek e Espaços Instagramáveis: para o público viver experiências visuais e interativas

Serviço

Sana 2025 Parte 2

Data: de 18 a 20 de julho, no Centro de Eventos do Ceará

Ingressos: https://portalsana.com.br

Instagram: @sana_fcnb