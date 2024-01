Com criticidade alta, 5 cidades do Ceará têm abastecimento de água garantido só até junho de 2024

No atual momento, em que as evidências seguem apontando a possibilidade de ocorrência de seca no Ceará, cinco cidades do Estado têm nível de criticidade alta de desabastecimento. Assim, o principal manancial usado para assegurar o acesso à água nesses municípios só garante o abastecimento até junho de 2024. Diante disto, o Plano de Contingência para impactos do El Niño, formulado pelo Governo Estadual, já entregue ao Governo Federal, e que deve ser apresentado publicamente ainda esse mês, tem ações emergenciais específicas, como a perfuração de poços e a estruturação de adutoras, para essas cidades.

Dos 184 municípios do Ceará, segundo informou o titular da Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra), Paulo Ferreira, em entrevista do Diário do Nordeste, cinco “podem entrar em colapso se o manancial principal não tiver recarga até junho”. São eles:

Ibicuitinga (Sertão Central)

(Sertão Central) Itatira (Sertão de Canindé)

(Sertão de Canindé) Milhã (Sertão Central)

(Sertão Central) Quiterianópolis (Sertão dos Inhamuns)

(Sertão dos Inhamuns) Quixeramobim (Sertão Central)

Conforme explicou o superintendente, o levantamento foi feito pelo Grupo de Contingência da Seca, colegiado constituído por diversos órgãos públicos que se reúne a cada 15 dias para avaliar a situação hídrica do Estado. As fontes de abastecimento de cada cidade são monitoradas pelo Grupo a partir de informações enviadas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) com base nos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAE).

Paulo Ferreira Titular da Superintendência de Obras Hidráulicas “O Grupo de Contingência, quinzenalmente, se reúne e faz o levantamento das sedes municipais do abastecimento. Onde tem Cagece, as informações são fornecidas pela Cagece e onde tem SAAE as informações são coletadas pela Cogerh. Hoje temos 35 cidades que tem SAAE. Dos 184 municípios, temos 5 que tem criticidade alta”.

Para essas cidades, explica ele, “o plano de contingência já está acionando ações”. Em Quixeramobim e Ibicuitinga, por exemplo, a proposta é de substituição da atual adutora - de montagem rápida - por convencionais. Já nos territórios onde não é “possível atender com adutora será feita a construção de poços”, completa ele. Se na quadra chuvosa houve uma recarga considerável, acrescenta ele, “vai aumentar a vida, dar um certo fôlego”.

Em balanços divulgados em anos anteriores pelo Grupo de Contingência, a gestão estadual dividia a situação de abastecimento dos municípios em:

Criticidade alta;

Criticidade média;

Alerta;

Sem risco de desabastecimento.

No atual cenário, o titular da Sohidra informou ao Diário do Nordeste apenas os que estão em criticidade alta.

Quando o prognóstico da quadra chuvosa será divulgado?

A divulgação do prognóstico da quadra chuvosa de 2024, a ser feita pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) deve ocorrer no dia 19 de janeiro, segundo o titular da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), Robério Monteiro. Em dezembro de 2023, diante da confirmação do El Niño e da probabilidade de seca, o Governo do Estado chegou a cogitar que a divulgação seria antecipada, mas o fato não se concretizou.

De acordo com Robério Monteiro, após a publicização do prognóstico da Funceme, a gestão estadual deve apresentar à população do Ceará o Plano de Contingência para impactos do El Niño.

Robério Monteiro Titular da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará “O plano está pronto. Teve participação de várias secretarias, da Cagece, de vários órgãos. E tem ações não só para o abastecimento humano, mas para a indústria e agricultura. Já que é uma preocupação também a produtividade do Estado. E, por isso, o estado vem antecipando algumas coisas”.

Legenda: Imagem ilustrativa de reservatório de água no Ceará Foto: Cid Barbosa/SVM

Nível dos açudes

Atualmente, o Ceará tem volume médio acumulado de 38,5% nos 155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Do total, 47 açudes têm volume inferior a 30%. O açude Germinal, na cidade de Palmácia, é o único que está sangrando.

Das 12 bacias hidrográficas do Estado, as três em situação mais crítica são: a do Sertão de Cratéus (19,33%), do Médio Jaguaribe (23,21%) e a do Curu (26,57%).