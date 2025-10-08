Diário do Nordeste
Colégio Darwin amplia presença com nova Sede Sul e reforça campanha de 2026

Nova unidade representa o crescimento sólido da instituição, consolidando a confiança das famílias e o compromisso com a humanização no ensino

Agência de Conteúdo DN
Ceará
Colégio Darwin amplia presença com nova Sede Sul e reforça campanha de 2026
Legenda: A unidade expande a presença da marca na Capital
Foto: Divulgação

O Colégio Darwin, referência em educação no Ceará, anuncia mais um passo importante em sua trajetória: a consolidação da terceira sede, agora na região Sul. O espaço simboliza não apenas a expansão física da instituição, mas também o fortalecimento de uma proposta pedagógica que une resultados acadêmicos consistentes a uma formação humanizada. O anúncio faz parte da campanha de matrículas para 2026, que reforça a mensagem central da escola: “Além de resultados, alunos felizes”.

Com quase três décadas de história, o Darwin construiu uma reputação de solidez e credibilidade, traduzida na confiança de milhares de famílias que escolhem a instituição para a formação de seus filhos. Essa segurança, segundo a direção, é o principal motor do crescimento da escola.

"A nova Sede Sul é o passo que damos para acolher mais famílias, mantendo a qualidade pedagógica e a humanização que nos trouxeram até aqui. É a prova de que nosso modelo, focado em alunos felizes e protagonistas, é o caminho sólido para o futuro da educação", destaca o diretor-geral, Sávio Paz.

Colégio Darwin amplia presença com nova Sede Sul e reforça campanha de 2026
Legenda: O espaço conta com infraestrutura completa para os estudantes
Foto: Divulgação

O novo espaço também responde a uma demanda crescente da comunidade escolar por um ambiente que incentive a Cultura de Paz, a convivência saudável e o desenvolvimento integral dos estudantes. "A nova Sede Sul é a prova física do nosso equilíbrio: além de resultados acadêmicos consistentes, oferecemos um ambiente acolhedor, pensado para a primeira infância, com espaços de convivência que promovem saúde emocional e Cultura de Paz", afirma o diretor.

Além da infraestrutura moderna, o Darwin mantém o foco em práticas pedagógicas inovadoras e personalizadas, que asseguram tanto resultados expressivos em avaliações quanto a valorização das trajetórias individuais dos alunos. A instituição investe continuamente em metodologias que estimulam a criatividade, o pensamento crítico e a autonomia, preparando os estudantes para serem protagonistas em sua formação.

Colégio Darwin amplia presença com nova Sede Sul e reforça campanha de 2026
Legenda: A nova unidade estará em funcionamento em 2026
Foto: Divulgação

O diretor-geral reforça que o diferencial da escola está justamente em não separar o aprendizado acadêmico do desenvolvimento humano. "Não prometemos apenas resultados, o Darwin garante que o sucesso vem acompanhado de bem-estar e equilíbrio. Formamos alunos felizes porque entendemos que a felicidade e o acolhimento são a base da alta performance acadêmica, e é isso que reforçamos em nossa campanha de matrículas 2026", completa.

O crescimento do Colégio Darwin, consolidado na nova sede Sul, reforça a posição da instituição como uma das mais importantes referências em educação no estado. A expansão também demonstra saúde institucional e visão de longo prazo, transmitindo às famílias a segurança de que o Darwin é uma marca sólida, perene e preparada para investir continuamente na formação dos alunos.

Instagram - @darwincolegio
Telefone: (85) 3221-2820
Site: colegiodarwin.com.br

