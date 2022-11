Cococi: festa da padroeira de 'cidade fantasma' é incluída no calendário oficial de eventos do Ceará

A governadora do Ceará, Izolda Cela, incluiu no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Estado a festa religiosa do distrito de Cococi, em Parambu. O tradicional evento homenageia Nossa Senhora da Conceição, padroeira da "cidade fantasma".

O decreto foi assinado no início deste mês e já está em vigor. A festa da padroeira acontecerá, anualmente, no dia 8 de dezembro.

Localizado no Sertão dos Inhamuns, o "município" foi extinto em 1979 e acabou se tornando um distrito de Parambu, mas ainda hoje vive no imaginário popular. Ela é conhecida como "cidade fantasma" e conta com apenas 2 mil habitantes.

Segunda maior

A festa em homenagem à padroeira é a segunda maior do Município, ficando atrás apenas da festa de São Pedro, padroeiro de Parambu. Chama a atenção pelo grande público, vindo do próprio Município, das vizinhas cidades de Tauá, Arneiroz, Aiuaba, Quiterianópolis, de municípios do Cariri e até de outros Estados do País.

O centro da comemoração é a festa religiosa, composta por novenas, celebrações, batizados e sacramentos. Mas a movimentação vai além da programação religiosa. Tem festejo social. Barracas, serestas, shows, desfiles, escolha da rainha, bingos e leilões fazem de Cococi o lugar mais animado e frequentado de Parambu neste dia.

Nos dias da festa ocorrem procissões, romarias, momento mariano e até um acontecimento tradicional organizado pela família Feitosa, conhecido como "burrada".