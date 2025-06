Cobra nativa da América do Norte é encontrada em banheiro de apartamento de Fortaleza

Uma cobra-do-milho, nativa da América do Norte, foi encontrada e resgatada no banheiro de um apartamento no bairro Cocó, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) chama a atenção para um aumento significativo no resgate desses animais, principalmente na Capital.

Os Bombeiros destacam que a cobra-do-milho não é peçonhenta e foi resgatada sem ferimentos. O animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por não ser um animal nativo da fauna local.

A cobra-do-milho é chamada de Pantherophis guttatus pela ciência. Ela costuma ser encontrada principalmente nas regiões sudeste e central dos Estados Unidos da América, podendo atingir 180 cm de comprimento.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

JIBOIA EM UM TELHADO

Outra ocorrência recente citada pelo Corpo de Bombeiros é relacionada a uma jiboia (Boa constrictor), resgatada no telhado de uma casa no bairro Antônio Bezerra.

Veja também Ceará Cobras em quintais, caibros e motor de carro: saiba porque o animal lidera resgates no Ceará Ceará Cobra que mama em gente, anaconda no CE, salamanta mortal: o que é mito ou realidade sobre serpentes

"A jiboia foi solta em seu habitat natural longe de residências mas próximo de uma fonte de água", segundo a Instituição.

O Corpo de Bombeiros divulgou ter registrado um aumento significativo no resgate de animais. Entre janeiro e maio de 2025, foram 4.935 atendimentos: "este número representa um crescimento de 9,88% em relação ao ano anterior. Serpentes e gatos lideram os chamados, exigindo atenção da população".

Do total dos casos, quase 70% envolveram serpentes, somando 3.357 resgates. Em segundo lugar, aparecem os gatos, com 579 atendimentos.

Fortaleza concentra 40% dos atendimentos.

COMO IDENTIFICAR COBRAS VENENOSAS X NÃO VENENOSAS

1''

Os bombeiros alertam que, geralmente, cobras venenosas têm a cabeça triangular e achatada. Seus dentes são longos, na frente da boca. Os olhos têm fenda, como os de um gato. “A cauda afina rapidamente e elas tendem a atacar quando se sentem ameaçadas”.

Já as não venenosas, segundo especialistas, têm cabeça estreita e alongada, não possuem dentes alongados na parte traseira da boca, os olhos exibem pupila circular e a cauda afina gradualmente. Costumam fugir quando perseguidas.

“Sintomas de picada venenosa incluem dor crescente e inchaço no local. Ínguas doloridas, bolhas, náuseas e tonturas podem surgir. Procure sempre o hospital, mesmo se duvidar da toxicidade”, alertam.