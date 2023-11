CNH Popular 2023 tem resultado divulgado; veja como acessar

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou através de uma live transmitida nas redes sociais, nesta quarta-feira (22), que o resultado do programa CNH Popular 2023 já está disponível. A iniciativa fornece habilitação nas categorias A (moto) e B (carro) para pessoas de baixa renda nos 184 municípios cearenses.

As 25 mil vagas foram preenchidas no dia 23 de outubro, mesmo dia do lançamento. Serão concedidas 5 mil carteiras de motorista para Fortaleza e 20 mil entre as demais cidades da Região Metropolitana e do Interior.

Como acessar o resultado:

Acesse o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE); Insira os dados solicitados; Consulte o resultado.

No site, os candidatos poderão ver se foram aprovados para participarem do programa. Caso a resposta seja positiva, o usuário terá acesso as etapas que deverá seguir.

O governo ainda reforçou que a comunicação será feita somente através do site do Detran. Não serão enviados e-mails ou mensagens de texto aos participantes.

Como funciona o programa CNH Popular

O programa CNH Popular é destinado às pessoas de baixa renda e concede gratuitamente a habilitação nas categorias A (moto) e B (carro). Mais de 189 mil cearenses já foram beneficiados no programa, segundo o Governo Estadual.

De acordo com o edital, os beneficiários terão acesso aos serviços de exame psicológico, aptidão física e mental, curso teórico-técnico, curso de prática veicular e exame de direção.

Para participar é necessário atender aos seguintes critérios: