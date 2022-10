'Clube do amor', loja maçônica e igrejas são pontos inusitados de votação no Ceará

Nas eleições deste ano, a serem realizadas no próximo domingo (2), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) disponibilizou 6.764 seções de votação em todo o Estado. As instituições de ensino são os principais e mais comuns pontos, mas alguns locais inusitados entraram na lista.

Igrejas, lojas maçônicas e até clubes de festa serão utilizados como postos onde os eleitores do Ceará exercerão seu compromisso de cidadania neste domingo de eleições.

Conforme o TRE, estão aptos a votar 6,8 milhões de eleitores. Muitos deles vão experimentar pela primeira vez novos locais de votação, como é o caso do empresário Paulo Vieira.

Na última eleição, ele votava em um colégio do bairro Quintino Cunha e, neste pleito, sua seção foi redirecionada para a Igreja de São José, no mesmo bairro. Em sua avaliação, a escolha do local, no qual ele classifica como "inusitado", é "inadequado para a prática de política".

Paulo Vieira Empresário Acredito ser inadequado, mas, por outro lado, enxergo um ponto positivo, que é a segurança da votação em uma Igreja, visto que a maioria dos locais de votação não têm uma segurança adequada.

As Igrejas, católicas e evangélicas, não serão os únicos postos "curiosos" a serem utilizados pelo TRE neste pleito. A lista traz locais como o "Alcione Clube", na cidade Santana do Acaraú; e o Clube do Amor, em Sobral, onde quase 1.120 eleitores estarão aptos a votar.

Duas lojas maçônicas também estão inclusas na lista dos locais de votação do TRE, uma na cidade de Morada Nova e outra em Santana do Cariri.

Legenda: A Igreja da Glória, na Av. Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, será um dos pontos de votação nestas eleições Foto: Divulgação

Postos de saúde também servirão como ponto de votação nesta eleição de 2022. Serão pelo menos 45 espalhados em todo o Estado. Já as igrejas, constam ao menos 38 locais, entre as católicas e evangélicas. Este pleito também contará com 11 bibliotecas como pontos de votação.

A relação completa com todos as sessões de votação você confere aqui.

Como achar o local de votação

Faltando apenas um dia para o primeiro turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que o local de votação seja checado com antecedência, visto a possibilidade de mudança de endereço em relação ao pleito passado. Eleições 2022 Fortaleza terá passe livre e frota de ônibus ampliada no domingo das eleições, confirma José Sarto Para descobrir qual sua seção, o site do TSE disponibiliza um canal de busca. É simples. Basta acessar a página de consulta; preencher os campos com número do CPF ou do título de eleitor, data de nascimento e nome da mãe; e, em seguida, clicar em "consultar". Após este processo, aparecerá o domicílio eleitoral, indicando a zona, seção, endereço e município onde o eleitor deve ir para registrar o seu voto. Outra opção é consultar por meio do telefone (85 3453-3500) ou consultar mais informações no site, na Central do Eleitor.

