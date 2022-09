Fortaleza terá passe livre e frota de ônibus ampliada no domingo das eleições, confirma José Sarto

O passe livre no transporte público de Fortaleza para este domingo (2), dia do primeiro turno das eleições, foi sancionado pelo prefeito José Sarto (PDT). A gratuidade valerá das 5h às 18h para a toda a população.

A novidade foi anunciada pelo chefe do Executivo Municipal nesta sexta-feira (30), após aprovação da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Sarto havia enviado projeto de lei complementar em regime de urgência nessa quinta-feira (29).

Frota dobrada

Além do passe livre, o prefeito informou que a frota de ônibus de linhas com maior demanda será dobrada. Sarto alinhou a medida junto ao Sindiônibus.

"Com a gratuidade, reforçamos nosso compromisso democrático, contribuindo com a presença daqueles que dependem do transporte público. Vamos às urnas!", pontuou o gestor.

Também no domingo, todas as linhas do metrô e do VLT funcionarão em operação especial, segundo anunciou a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).