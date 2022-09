Votar de verde e amarelo é proibido? Saiba o que pode vestir no dia da eleição

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, desmentiu, nessa quinta-feira (29), os boatos de que é proibido votar vestindo verde e amarelo nas eleições que acontecem neste domingo (2).

Segundo o magistrado, os cidadãos podem comparecer aos locais de votação com a roupa que quiserem, seja ela das cores da bandeira do Brasil ou vermelha, rosa, azul etc. Os esclarecimentos foram realizados durante o encerramento da sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), nessa tarde de quinta-feira.

Pode votar usando a blusa do Brasil?

Moraes explicou que os eleitores podem votar usando qualquer cor, inclusive o uniforme da Seleção Brasileira.

"Os eleitores e eleitores podem ficar tranquilos, podem ir vestidos trajando a camisa que quiserem. Inúmeras fake news [desinformação] estão dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu ir de verde e amarelo, com a camisa do Brasil. O eleitor vai com a camisa que quiser", disse.

Eleição 'não será dia de violência'

O presidente também conclamou os eleitores a irem votar tranquilamente no dia da votação. Moraes considera o pleito como uma "festa de democracia" e disse que domingo "não será dia violência, de agressão e de xingamento".

"O importante é que os eleitores compareceram no domingo para realizar esse sagrado direito, conquistado a duras penas, de escolha, de voto, para que nós possamos manter uma tradição democrática brasileira construída desde da Constituição de 1988", concluiu.

No domingo, dia do primeiro turno das eleições, mais de 156 milhões de eleitores estarão aptos a elegerem o presidente da República, deputados estaduais, federais e distritais, além de governadores e senadores.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn