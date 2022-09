Mesários conseguem manipular caderno de votação? TSE desmente informação falsa sobre eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desmentiu o boato, que circula nas redes sociais, de que mesários voluntários conseguem manipular as eleições. Em conversas de grupos de aplicativos de mensagens, usuários têm divulgado informações falsas de que os profissionais atuam para beneficiar algum candidato á Presidência, além de afirmarem que o comprovante de eleição não seria mais emitido.

Conforme o órgão, quem trabalha na realização do pleito não pode "atuar de forma parcial", ou seja, beneficiar alguém que apoia.

Outro boato esclarecido pela instituição é a possibilidade dos mesários manipularem o caderno de votação. Conforme o vídeo divulgados nos canais oficiais do Tribunal, não é possível que isso ocorra, já que quem identifica o voto do eleitor é um programa que há na urna eletrônica.

Comprovante eleitoral

Já em relação à afirmação falsa de que o comprovante eleitoral, fornecido ao eleitor após votar, não seria mais distribuído, o TSE explicou que o recibo só será entregue para o cidadão que solicitar o papel ao mesário. Não é possível consegui-lo através da internet, nem existe segunda via.

No entanto, se o eleitor o perdeu e precisar provar que está em dia com as obrigações eleitorais, basta solicitar uma certidão de quitação em um cartório eleitoral ou pelo site do TSE.

Assinatura do caderno eleitoral

Outra desinformação divulgada é sobre a assinatura do caderno eleitoral pelo eleitor. Como esclareceu o Tribunal, ela só é necessária quando o cidadão não possui biometria cadastrada ou quando a digital não é reconhecida no ato da votação.

Ou seja, quem possui a biometria cadastrada e tem a digital reconhecida pelo equipamento no ato da votação não precisa assinar o caderno eleitoral.

