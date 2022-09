Justiça Eleitoral proíbe venda e consumo de bebida alcoólica no Ceará no domingo de eleições (2)

A Justiça Eleitoral do Ceará informou, na tarde desta quarta-feira (28), que a venda e o consumo de bebidas alcoólicas serão proibidos em todo o Estado no próximo domingo, dia 2 de outubro, no 1º turno das Eleições 2022.

Uma portaria foi publicada, informando da proibição, assinada pelo pelo presidente do Tribunal, desembargador Inacio Cortez, e pelo vice-presidente e corregedor regional, desembargador Raimundo Nonato.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), a proibição "valerá para bares, restaurantes, mercantis, estabelecimentos congêneres e demais locais abertos ao público nos municípios do Estado do Ceará, no horário compreendido entre 0h e 18h".

Ainda segundo o TRE-CE, a decisão dos desembargadores considerou que a proibição já vinha sendo adotada em pleitos anteriores.

"Além disso, a proibição mostra-se eficaz na redução do número de ocorrências formalizadas e os distúrbios nos locais de votação", diz ainda a nota divulgada nesta quarta-feira (28).