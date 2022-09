Veja como consultar o local de votação pela internet e WhatsApp

Já no site do Tribunal Superior Eleitoral, a opção de consulta também está disponível de forma simples.

A busca é feita pelo número do título de eleitor ou CPF, data de nascimento e nome completo da mãe.

Um robô com respostas às perguntas mais recebidas pela Justiça Eleitoral foi criado para atendimento no WhatsApp. Entre as questões respondidas, está a informação do local de votação.

As informações da consulta estão atualizadas com as alterações de eleitores que solicitaram o voto em trânsito ou a transferência temporária e votarão fora do domicílio eleitoral.

Para usar a ferramenta, basta enviar um “oi” para o número +55 61 996371078 no WhatsApp ou clicar no link e salvar o contato para receber os conteúdos informativos.