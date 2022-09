Ciro Gomes apresenta nova versão sobre 'cochicho' com Bolsonaro em debate na TV

Em entrevista nesta segunda-feira (26) ao Flow Podcast, o candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), mudou a versão sobre o conteúdo cochichado com o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, durante o debate exibido na TV no último sábado (24).

Segundo Ciro, Bolsonaro questionou a ele o nome de Padre Kelmon, candidato do PTB à Presidência e que também estava presente ao debate.

"Tu sabe o que foi o cochicho? Tu acha mesmo que eu vou conversar com o Bolsonaro na frente das câmeras? Percebe? O Bolsonaro me perguntou qual era o nome do tal padre. Eu botei a mão aqui [na boca] para o padre não ver, porque ele estava do meu lado, e o Bolsonaro, do outro. Então, eu disse 'Padre Kelmon'. Foi isso", declarou Ciro.

Reprimir Bolsonaro

A primeira versão publicada pelo próprio candidato em uma rede social, no entanto, era a de que ele havia "reprimido" Bolsonaro por ter pedido direito de resposta sem que seu nome tivesse sido mencionado.

O debate foi promovido por um pool de veículos de imprensa formado por SBT, CNN, 'O Estado de S.Paulo'/Rádio Eldorado, Terra, 'Veja' e Rádio Nova Brasil FM.