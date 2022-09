'Me traíram, estou lá sem ninguém me defendendo', diz Ciro Gomes sobre aliança no Ceará

O candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes, voltou a falar sobre as relações políticas no Ceará. Em entrevista ao Flow Podcast na noite da segunda-feira (26), o ex-governador retomou o discurso de que foi 'traído'.

"Dei minha vida ao povo cearense, e algumas lideranças, todas que eu ajudei a formar, se reuniram e meteram a faca nas minhas costas, me traíram, estou lá sem ninguém me defendendo. Sem ninguém não é verdade, o Roberto Cláudio, que é o melhor cara, que é meu candidato a governador lá, isso dói demais num cara", disse Ciro.

O pedetista segue remoendo o fim da aliança com o PT no Estado, desde que o PDT decidiu lançar Roberto Cláudio como candidato ao Governo, em detrimento da governadora Izolda Cela (sem partido), apoiada pelo ex-governador Camilo Santana (PT).

O racha resultou numa candidatura petista, mobilizada por Camilo, que disputa o Senado com ampla preferência do eleitorado nas pesquisas de intenção de voto. A candidatura de Elmano de Freitas (PT) ao Governo, com apoio também de Lula, adversário de Ciro, atraiu boa parte dos prefeitos do PDT e de partidos que eram aliados do grupo dos irmãos Ferreira Gomes.

Legenda: Ciro Gomes e Roberto Cláudio durante convenção do PDT em Fortaleza, no final de julho Foto: Fabiane de Paula

A queda de Ciro nas pesquisas, que o colocam em terceiro lugar no seu berço político, além do desgaste com o fim da aliança e a falta de apoio até mesmo de seus irmão Cid e Ivo Gomes, afastaram até mesmo deputados pedetistas que disputam reeleição.

As redes sociais de boa parte dos parlamentares estaduais e federais mostram agendas de campanha em que não há menção a Ciro. A exceção acontece, de fato, em Fortaleza. A campanha de Roberto Cláudio, ex-prefeito da Capital, mobiliza ampla base de vereadores, dentre os quais, há distribuição de material de campanha e manifestação pró-Ciro.

Declarações de Ciro

Durante o podcast, Ciro não quis se estender na discussão. Poucas semanas após o racha, durante agenda em Salvador, na Bahia, o ex-ministro chamou Camilo de "desleal".

Na única agenda de campanha que cumpriu no Ceará, em agosto, o pedetista já havia externado o rancor e feito novamente críticas a Camilo Santana. "Hoje, meus sentimentos pessoais no Ceará são muito sofridos, o que eu fiz por determinadas pessoas, dei tudo que eu pude dar, criei a condição para essas pessoas brilharem... E hoje sentir o espinho da traição é uma coisa amarga, mas não estou aqui para mimimi, o que está em jogo não é meu coração", disse.

Sobre os irmãos Cid e Ivo, Ciro não quis falar: “Eu peço que você compreenda, não tenho a menor vontade de comentar esse tipo de assunto, me faz mal, dói no meu coração”, declarou ao Diário do Nordeste.