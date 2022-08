Camilo rebate ataque de Ciro sobre convite de Lula para ministério: 'mentiras que foram criadas'

O ex-governador do Ceará e candidato ao Senado, Camilo Santana (PT), rebateu nesta segunda-feira (29), em entrevista à TV Diário/Verdinha, os ataques do candidato a presidente Ciro Gomes (PDT), sobre suposto convite para que Camilo fosse ministro da Educação de um eventual governo de Lula (PT), ex-presidente e novamente candidato em 2022.

"Nunca fui convidado para nenhum ministério. Conheço o estilo do presidente Lula, ele jamais iria fazer qualquer convite sem ter sido eleito. (...) Foram especulações, não é verdade, foram mentiras que foram criadas. Nunca recebi nenhum convite", disse Camilo.

Em diferentes ocasiões, Ciro tem feito declarações responsabilizando Lula pelo racha entre PT e PDT no Ceará.

"É uma disruptura desagradável que foi produzida por falta de escrúpulos do Lula, convidando Camilo para ser ministro do governo que ele já ganhou", disse Ciro, ressaltando a ironia no termo "já ganhou", em entrevista a jornalistas na Bahia.

Para o presidenciável, foi esse suposto convite de Lula que mobilizou a crise – referência que Ciro já havia feito em relação a Camilo Santana e Lula, ainda antes do racha dos partidos.

"Um gesto pra mim às vezes fala mais do que palavras. (...) Estou com a consciência tranquila", disse ainda Camilo hoje, ao falar sobre a relação com Ciro.