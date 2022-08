Ciro Gomes diz que 'dói no coração' falar dos irmãos Cid e Ivo e volta a atacar Camilo Santana

A inauguração do comitê em Fortaleza do candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, e do candidato ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio, reuniu uma multidão de aliados dos líderes políticos no Estado.

Ciro, no entanto, destacou as ausências de familiares e antigos parceiros no evento, entre eles os irmãos Cid e Ivo Gomes (PDT) e o ex-governador Camilo Santana (PT).

Questionado sobre as críticas que tem feito ao petista, o candidato à presidência voltou a atacar o antigo aliado e ressaltou que Camilo surgiu dentro de seu grupo político.

Ciro Gomes (PDT) Candidato à Presidência da República “Esse projeto aqui é um projeto coletivo, é um projeto que, volto a lembrar porque é uma homenagem que eu gosto de fazer, foi iniciado por Tasso Jereissati (PSDB), que está aqui. Sabe quem está no outro caminho? É verdade ou não é verdade que o Camilo (Santana) é produto desse grupo, desse movimento, dessa tropa, desse projeto para o Brasil? Isso é verdade”

O pedetista ainda voltou a queixar-se de não ter recebido, segundo ele, nem sequer uma ligação do ex-governador anunciando que iria fazer campanha para o ex-presidente Lula (PT).

“Nem sequer um telefonema deu e tomou outro rumo. Sorte dele, siga seu caminho, mas eu não vou entrar em mimimi, estou aqui pra defender o melhor para o Ceará”, concluiu.

“Deslealdade”

No último dia 11 de agosto, Ciro já havia criticado Camilo pelo mesmo motivo. Em entrevista concedida na Bahia, ele apontou “deslealdade” nas ações do petista.

Ciro Gomes (PDT) Candidato à Presidência da República "Sei o que eu fiz pelo Camilo. (...) Francamente, não acho que eu merecesse do Camilo essa deslealdade de nem sequer me comunicar, sabe, coragem de dizer assim: 'mudei de ideia, agora eu vou com Lula"

Mais cedo, neste domingo (21), em agenda do Mercado São Sebastião, o ex-ministro já havia demonstrado mágoa com "determinadas pessoas”.

"Hoje, meus sentimentos pessoais no Ceará são muito sofridos, o que eu fiz por determinadas pessoas, dei tudo que eu pude dar, criei a condição para essas pessoas brilharem... E hoje sentir o espinho da traição é uma coisa amarga, mas não estou aqui para mimimi, o que está em jogo não é meu coração", disse.

“Dói no coração”

Além da ausência de Camilo Santana – agora adversário de Ciro –, a inauguração do comitê de campanha também não teve as presenças de Cid e Ivo Gomes. Cid, principal articulador do grupo Ferreira Gomes, está há meses longe dos holofotes, sem dar declarações públicas ou mesmo atender aliados.

Legenda: Ciro Gomes lamentou ausência dos irmãos Ivo e Cid Foto: Thiago Gadelha

Já Ivo tem dado declarações que vão de encontro a falas de Ciro. O prefeito de Sobral, inclusive, declarou apoio à candidatura de Camilo Santana ao Senado Federal. Questionado sobre a postura adotada pelos irmãos, Ciro negou-se a comentar a ausência dos dois.

“Eu peço que você compreenda, não tenho a menor vontade de comentar esse tipo de assunto, me faz mal, dói no meu coração”, declarou ao Diário do Nordeste.

"O melhor para o Ceará"

Ao lado do candidato do PDT, Ciro fez elogios a Roberto Cláudio. “Quem é o mais experiente? Quem é o mais preparado? Quem é que tem a melhor obra e a mais importante? Quem é que é a liderança política que foi líder de líderes como presidente da Assembleia? A resposta é muito contundente, é disparado Roberto Cláudio, o melhor quadro para o Ceará”, disse.

O candidato ao Governo do Estado exaltou o apoio recebido do aliado. Roberto Cláudio também destacou o apoio que recebe de Tasso Jereissati e citou ainda Cid Gomes, que até o momento não declarou apoio público ao correligionário.

Roberto Cláudio (PDT) Candidato a governador do Ceará “É fundamental ter como referência Ciro Gomes, Tasso Jereissati, o próprio Cid. São lições de aprendizados que qualquer governador que ousa ou deseja criar um novo ciclo de prosperidade precisa tomar conta de aprender com essas lições para poder tirar proveito delas e continuar a construção, a edificação de um estado que oferte mais caminho de prosperidade e oportunidade para nossa gente”

O ex-governador Camilo Santana foi procurado, mas não respondeu se irá comentar as declarações de Ciro.