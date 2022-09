Linhas de Metrô e VLT vão funcionar em operação especial no domingo (2)

Todas as linhas do metrô e do VLT funcionarão em operação especial neste domingo (2) em Fortaleza, segundo definido pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos. A decisão foi comunicada no início da tarde desta sexta-feira (30).

Segundo nota, a mudança pretende ampliar as opções de deslocamento da população durante o dia de votação nas Eleições 2022.

Com isso, as linhas Sul e Oeste, que são metropolitanas, e o VLT Parangaba-Mucuripe, responsável pelo percurso por 22 bairros de Fortaleza, vão funcionar em um regime específico das 7h30 às 17h30.

Para acessar os horários detalhados em cada linha e estação, é necessário acessar a disponibilidade no site oficial do Metrofor.