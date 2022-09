Sarto anuncia passe livre no transporte público de Fortaleza no domingo de eleições (2)

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), enviou nesta quinta-feira (29), para a Câmara Municipal, projeto de lei que institui passe livre no transporte público da Capital no dia das eleições. Em publicação, o gestor informou que os vereadores de Fortaleza devem ser convocados para sessão extraordinária para votar a proposta em regime de urgência.

O prefeito afirmou ainda que, se aprovada, a gratuidade deve ser aplicada "já neste primeiro turno", que ocorre neste domingo (2). O prefeito afirmou ainda que conversou com o Sindiônibus para dobrar a frota de ônibus na Capital nessa data.

José Sarto Prefeito de Fortaleza "Tudo isso para assegurar a participação democrática de todos nestas eleições, especialmente de quem depende do transporte público na nossa Cidade".

Ação no Supremo

O passe livre no transporte público em cidades brasileiras é alvo de ação no Supremo Tribunal Federal (STF). O senador Randolfe Rodrigues acionou a Corte após crítica a cidades que não terão passe livre no dia da votação terem repercussão no País.

Uma delas é Porto Alegre, onde o prefeito Sebastião Melo sancionou lei no fim de 2021 em que cancela a gratuidade nos transportes no dia das eleições. A regra vigorava há quase trinta anos.

Além de reverter casos em cidades onde o direito era garantido, mas foi suspenso, a ação no STF pretende ampliar a gratuidade para outros municípios brasileiros.

A Frente Nacional de Prefeitos, em ofício enviado ao Supremo nesta quinta-feira (29), pediu para integrar a ação e ressaltou compromisso de prefeitos em garantir a gratuidade.

"A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) reafirma o compromisso de prefeitas e prefeitos das médias e grandes cidades do país em garantir, por todos os meios possíveis, que a soberania popular seja exercida pelo sufrágio universal. (...) São, portanto, plenamente favoráveis que o transporte público coletivo urbano seja oferecido gratuitamente nos dias

de eleições", ressalta o texto.

