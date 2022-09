PontoPoder terá programação especial em TV, rádio e web para cobertura das eleições

O PontoPoder terá uma programação especial neste domingo (2), dia do primeiro turno das eleições 2022, para manter o eleitor informado durante todo o dia sobre como está a votação em todo o Ceará. A cobertura inicia às 7h30 da manhã na TV Diário, na Verdinha e no site do Diário do Nordeste.

Repórteres do Sistema Verdes Mares já estarão nas ruas em todo Estado trazendo informações sobre o início da votação dos eleitores cearenses. Analistas e cientistas políticos comentam, durante toda a programação, em qual conjuntura estadual e nacional o pleito deste ano se insere e os possíveis impactos do processo eleitoral.

A partir das 16 horas, o supervisor de jornalismo e apresentador, Aldeson Matos, e o colunista de Política do Diário do Nordeste Inácio Aguiar assumem o PontoPoder para dar início ao acompanhamento da apuração das urnas eletrônicas - agendada para começar a partir das 17 horas.

O PontoPoder irá trazer quem os cearenses irão eleger para os cargos de deputado estadual, deputado federal e senador. Além disso, também traz os resultados das eleições para a presidência da República e para o Governo do Ceará - únicos cargos em que é possível haver segundo turno nas eleições de 2022.

Gustavo Bortolli Diretor de Operações do Sistema Verdes Mares "A cobertura integrada do PontoPoder nas plataformas de rádio, internet e televisão permite que o eleitor, antes mesmo do início da votação até o final da apuração, acompanhe, de onde estiver, na plataforma que preferir, todas as informações sobre o dia de votação, que é um marco dentro do processo eleitoral".

Ele ressalta que a cobertura eleitoral terá os mesmos princípios que norteiam todo o jornalismo feito pelo Sistema Verdes Mares: isenção, isonomia, credibilidade e informação checada. "Para que, diante disso, o eleitor possa fazer as suas escolhas de maneira tranquila e de maneira consciente", completa.

Cobertura em tempo real

Na internet, o site do Diário do Nordeste trará informações em tempo real sobre o 1º Turno das eleições de 2022, com repórteres nas ruas trazendo informações não apenas nos locais de votação como dos órgãos públicos responsáveis pela realização e fiscalização do pleito, como o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e da Polícia Federal (PF).

A partir das 7h30 - antes da votação ter início às 8 horas -, começa o primeiro PontoPoder Eleições, acompanhando a movimentação durante toda a manhã. Às 13h05, começa uma nova edição do programa, que continuará trazendo informações ao vivo sobre a votação no Estado.

E a partir das 16 horas, Aldeson Matos e Inácio Aguiar iniciam a cobertura da apuração das eleições de 2022, também acompanhados de cientistas políticos e da equipe de reportagem nas ruas, nos comitês dos principais candidatos e na sede da Justiça Eleitoral para mostrar o resultado das urnas e os desdobramentos políticos das escolhas dos eleitores.

Inácio Aguiar Colunista de Política do Diário do Nordeste “A leitura individual que pode ser feita por um aplicativo da Justiça Eleitoral não vai dar o contexto para, de fato, entender o que está em jogo, não só na disputa ao Governo do Estado, mas nos demais cargos aqui no Ceará e na presidência da República, trazendo para o nosso contexto. Os analistas e comentaristas têm esse papel de entregar um pacote de informações que pode dar uma compreensão melhor sobre o cenário e aí as pessoas vão poder julgar, à sua maneira, o contexto dessa eleição de 2022”.

Aldeson Matos aponta ainda que a cobertura programada pelo SVM para o dia das eleições é uma "consolidação" do trabalho realizado durante toda a campanha eleitoral.

Aldeson Matos Supervisor de jornalismo e apresentador "O dia da votação vai ser a consolidação das ruas durante todo o período eleitoral em que a gente levou informações que ajudaram o eleitor a escolher os seus candidatos, os seus representantes. Então, nesse ápice do dia da votação, a gente conclui esse ciclo com o resultado, de forma transparente, levando informação ágil, inédita, completa e de qualidade para o eleitor de casa".

