“Cirurgia Já” facilita acesso a procedimentos com preços acessíveis e pagamentos simplificados

Uma plataforma de saúde cearense tem garantido acesso rápido, prático e cuidadoso de pacientes que esperam por cirurgias. Com mais de 500 procedimentos cirúrgicos realizados em 1 ano, a ''Cirurgia Já'' realiza desde exames pré-operatórios, incluindo custos hospitalares e de equipe médica, até os cuidados pós-operatórios, com preços acessíveis e facilidades de pagamento que incluem o parcelamento no boleto e cartão de crédito.

De acordo com Tamílis Feitosa, diretora comercial da Cirurgia Já, a empresa funciona em um modelo semelhante a uma plataforma de marketplace, conectando os clientes a todos os serviços que precisam para a realização segura da cirurgia.

“No Brasil, nós temos uma fila enorme de pessoas que estão no SUS, precisando de cirurgia, e o Sistema tem uma dificuldade de fazer com que essa fila ande. Por isso, nosso objetivo é conectar pessoas que precisam de cirurgias eletivas”, explicou Tamílis.

A Cirurgia Já conta atualmente com 16 médicos cadastrados na plataforma, segundo a diretora comercial. São cirurgiões de 14 especialidades médicas: ginecologistas, urologistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões bariátricos, de cabeça e pescoço, ortopedistas, dentre outros.

Além disso, a empresa dispõe de mais de 50 pacotes de cirurgias e mais de 45 tipos, que vão desde procedimentos de hérnia, vesícula, catarata, até histerectomia, que é a retirada do útero. O serviço vai além da cirurgia em si, cobrindo o paciente de cuidados extras.

“Nós tivemos um paciente que não tinha um acompanhante, por exemplo, para dormir com ele no hospital. Então, nós conectamos ele a uma empresa de acompanhamento hospitalar que garantiu o suporte de uma técnica de enfermagem. Como ele é do interior do Estado e não conseguia vir a Fortaleza, nós também fizemos toda a logística do transporte dele, dando uma atenção 360 graus para que a jornada cirúrgica seja simplificada”, exemplificou a diretora comercial.

Formas de pagamento simplificadas

De acordo com a plataforma, para facilitar o acesso e o pagamento dos procedimentos cirúrgicos, a Cirurgia Já conta com formas de pagamentos simplificadas como PIX, transferência, parcelamentos no cartão de crédito em até 21 vezes e no boleto em até 24 vezes. A empresa também conecta os pacientes a créditos consignados para aposentados e pensionistas e até antecipação do FGTS.

“Em alguns casos, nós criamos, inclusive, uma vaquinha virtual para aquelas pessoas que não têm nenhuma modalidade de pagamento. Nós ajudamos o usuário a criar uma vaquinha, geramos um link e uma conta, e entregamos para que ele consiga fazer com que o dinheiro seja captado”, detalhou Tamílis Feitosa.

Serviço

Cirurgia Já

Site: cirurgiaja.med.br

Contato: (85) 99258-5967

Instagram: @cirurgiaja