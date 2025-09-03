Circuito de Corrida Rejuntamix reúne 600 participantes no Eusébio

Realizado no último domingo (31), no município de Eusébio, o 1º Circuito de Corrida Rejuntamix reuniu cerca de 600 corredores e marcou a estreia da Rejuntamix no calendário esportivo do Ceará. Com percursos de 5 km e 10 km, a corrida reforçou o compromisso da marca com a promoção da saúde, do bem-estar e da integração social por meio do esporte.

A largada aconteceu pontualmente às 6h, na Cidade Alpha, e contou com toda a estrutura necessária para garantir conforto e segurança aos participantes: pontos de hidratação, suporte médico, guarda-volumes, sinalização e kits personalizados com chip de cronometragem.

Na categoria masculina dos 10 km, o vencedor foi Valdison Silva, que celebrou a conquista e destacou a qualidade do evento. “Foi uma excelente organização no geral. A prova estava bem sinalizada, com segurança para os atletas, kit completo, hidratação e frutas disponíveis. Parabenizo a Rejuntamix pela iniciativa de promover o esporte e espero que mais eventos como esse aconteçam”, afirmou.

Valdison ressaltou ainda a importância da valorização dos atletas e do incentivo ao esporte. “Competir na Corrida Rejuntamix teve um significado especial. Além da vitória, a prova foi realizada na Cidade Alpha, local onde costumo treinar diariamente e conheço bem as avenidas, o que me fez sentir em casa. É gratificante ver empresas investindo e reconhecendo nosso esforço, sobretudo porque ainda são poucas as competições na cidade que oferecem premiação em dinheiro”, finalizou.

Além da experiência positiva dos corredores, a Rejuntamix premiou com valores em dinheiro os três primeiros colocados das categorias masculina e feminina, nos dois percursos. A ação reforça o papel da marca como incentivadora do esporte e da construção de valores dentro e fora dos canteiros de obras.