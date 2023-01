Chove em Fortaleza e mais de 20 cidades do Ceará; veja locais e previsão para o fim de semana

Fortaleza e mais de 20 municípios cearenses amanheceram com tempo chuvoso neste sábado (14). As cidades da Região do Cariri, no Sul do Estado, concentram as maiores precipitações, até as 9h de hoje.

Entre a manhã de sexta (13) e a de hoje, o município de Altaneira foi o que registrou maior chuva no Ceará, com 53 milímetros, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Outros destaques em volume de precipitações são as cidades de Crato (28 mm), Aurora (25.4 mm), Barro (23.2 mm) e Juazeiro do Norte (20 mm).

No litoral de Fortaleza, as precipitações chegaram a 6.4 mm. Ainda segundo a Funceme, a temperatura mínima na capital cearense é de 24,1ºC, e a máxima deve chegar a 25,7ºC.

Os dados estão em constante coleta e atualização pela Funceme, podendo variar em curto intervalo de tempo.

Previsão para o fim de semana

Entre este sábado e segunda-feira (16), a previsão é de chuva em todas as macrorregiões do Ceará. A exceção é a Região Jaguaribana, onde, na segunda, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado. Ainda assim, há “alta possibilidade” de chover.

A Funceme indica que o Sul do Ceará, que inclui o Cariri, deverá concentrar os maiores acumulados. Um aviso meteorológico foi elaborado para aquela porção do Estado.

As chuvas são favorecidas pela aproximação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o sul do Estado, combinado com o deslocamento de áreas de instabilidades do Oceano Atlântico à faixa litorânea.