Chove em 105 municípios do Ceará neste sábado (4); veja previsão para o fim de semana
O maior acumulado foi registrado no município de Paramoti, com 71,8 milímetros
Chuvas foram registradas em pelo menos 105 municípios do Ceará neste sábado (4), segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 11h30.
As precipitações continuaram cobrindo grande parte do território cearense após o feriado da Sexta-feira Santa (3) e devem seguir até o domingo de Páscoa (5).
Os maiores volumes se concentraram em cidades nas regiões do Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza e Litoral Norte. O maior acumulado foi registrado no município de Paramoti, com 71,8 milímetros, seguido de Ocara, com 60 mm, e Palhano, com 48 mm.
Em Fortaleza, o acumulado foi de 34 mm.
Veja as 10 maiores chuvas
- Paramoti: 71.8 mm
- Ocara: 60 mm
- Palhano: 48 mm
- Cascavel: 48 mm
- Amontada: 47 mm
- General Sampaio: 46 mm
- Itapiúna: 40 mm
- Iguatu: 40 mm
- Acaraú: 39 mm
- Santa Quitéria: 39 mm
Previsão do tempo
Segundo a Funceme, a previsão do tempo indica redução gradual da nebulosidade e dos acumulados de chuvas no Estado até o domingo (5).
O céu deve variar de nublado a poucas nuvens, com momentos de céu claro. O levantamento aponta que as áreas do Estado mais atingidas pelas chuvas devem ser as macrorregiões do noroeste, faixa litorânea e sul do estado.
As precipitações podem ocorrer com intensidade variando de fraca a moderada, podendo, de forma pontual, apresentar maior intensidade, acompanhadas de trovoadas isoladas.
Veja também
Neste sábado (4), a previsão continua indicando céu variando de parcialmente nublado a momentos de céu claro ao longo do dia com previsão de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Cariri e no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns, principalmente durante a madrugada e início da manhã. No noroeste do estado, as precipitações devem ocorrer preferencialmente no período da tarde.
Já para o domingo de Páscoa (5), a previsão indica chuva principalmente no centro-norte do estado.
Sábado
Manhã
Céu variando de nublado a parcialmente nublado com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.
Tarde
Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no noroeste do estado.
Noite
Céu variando de nublado a parcialmente nublado.
Domingo
Manhã
Céu variando de nublado a parcialmente nublado com baixa possibilidade de chuva isolada em parte da faixa litorânea e no Maciço de Baturité.
Tarde
Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no noroeste do estado.
Noite
Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no noroeste do estado.
Segundo a Funceme, as chuvas previstas estão associadas a fatores locais, como brisa, temperatura, umidade e relevo, além do fluxo de ventos de leste/nordeste ligado à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que favorece a entrada de umidade do oceano.