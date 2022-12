Chikungunya: crescem registros e CE tem 40 mortes e mais 48 mil casos confirmados

A chikungunya já matou 40 pessoas, neste ano, no Ceará. Ao todo, foram 48,07 mil casos da doença no Estado, entre janeiro e o último 3 de dezembro, conforme dados da Secretaria do Estado (Sesa).

Os óbitos aconteceram em 11 cidades cearenses, sendo a metade em Fortaleza (20). Em seguida, aparecem Juazeiro do Norte (7) e Barbalha (5) com o maior número de vítimas, no Cariri cearense.

O quantitativo de infectados já é o maior dos últimos quatro anos, saltando de pouco mais de 1 mil casos, em 2019, para os atuais 48 mil. O primeiro óbito deste ano foi registrado em maio.

O médico e gestor em Saúde, Álvaro Madeira Neto, afirma que a elevação da incidência de doenças transmitidas por mosquitos, sobretudo da chikungunya, é "um motivo de grande preocupação” para a comunidade médica.

“Assistimos ao crescimento exponencial de casos. Quando falamos em arboviroses, o fundamental é a prevenção, com ações para evitar a proliferação do vetor, que já é bastante conhecido do brasileiro, o Aedes Aegypti”, observa.

“Os estudos mostram que oito em cada dez focos estão presentes nas residências. Então, a prevenção deve partir de cada um de nós. Não apenas da gestão pública, mas deve ser uma preocupação de todos”, enfatiza.

O profissional acrescenta que os idosos são mais vulneráveis, correndo o risco de desenvolver a forma mais grave da chikungunya. Portanto, o cuidado com essa população deve ser redobrado.

No Ceará, também foram registrados 38,4 mil casos da dengue e 17 óbitos. Já a Zika acometeu 27 pessoas, sendo cinco gestantes, mas não houve vítimas.

Quais os sintomas da chikungunya?

Conforme o Ministério da Saúde (MS), são sintomas desta arbovirose:

Febre;

Dores intensas nas articulações;

Dor nas costas;

Dores pelo corpo;

Erupção avermelhada na pele;

Dor de cabeça;

Náuseas e vômitos;

Dor retro-ocular;

Dor de garganta;

Calafrios;

Diarreia e/ou dor abdominal (são mais presentes em crianças).

O que fazer em caso de suspeita de chikungunya?

O Ministério da Saúde recomenda procurar um profissional de saúde após o surgimento do primeiro sintoma. Os tratamentos são oferecidos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como é o tratamento da chikungunya?

O tratamento varia conforme os sintomas apresentados pelo paciente. Segundo o MS, até o momento, não há tratamento antiviral específico para a doença. Portanto, é indicada a terapia analgésica para aliviar as dores e o suporte do paciente, além da hidratação oral.

O órgão alerta, contudo, a necessidade de uma avaliação médica para indicar o tratamento adequado para a idade do infectado e a fase.

A automedicação pode mascarar sintomas, dificultar o diagnóstico e agravar o quadro.

Como prevenir a chikungunya?

A depender do caso, é recomendada a fisioterapia.

A eliminação de criadouros de mosquitos Aedes Aegypti é fundamental para combater a chikungunya, a dengue, a zika e a febre amarela.

A prevenção começa com a eliminação de água armazenada, que pode se tornar possíveis focos, como em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e em manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos como tampas de garrafas.

