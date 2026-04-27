Centro Integrado de Saúde Ateneu oferece atendimentos especializados à comunidade

O Centro Integrado de Saúde Ateneu (Cisa), localizado no campus Harmony do Centro Universitário Ateneu (UniAteneu), em Fortaleza (CE), atua como espaço de atendimento à comunidade e de formação prática para alunos de diferentes cursos de graduação da área da Saúde da instituição. No local, eles realizam atendimentos supervisionados por docentes, unindo aprendizado acadêmico e assistência à população com valores acessíveis.

De acordo com Camila Nogueira, coordenadora do Cisa, o centro foi idealizado para proporcionar um cuidado em saúde acessível, humanizado e multiprofissional. Ela afirma que o trabalho desenvolvido reúne áreas essenciais e conta com profissionais qualificados, comprometidos com a excelência no atendimento prestado. A proposta do espaço é promover saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio de atendimentos planejados para acolher cada pessoa de forma individualizada.

Legenda: O Centro Integrado funciona no campus Harmony e agora está com atendimento de serviços de Estética no campus Lagoa. Foto: divulgação

“O Cisa também se destaca como um ambiente de prática, aprendizado e cuidado, fortalecendo a conexão entre ensino e assistência”, afirma Camila Nogueira. “Buscamos atender cada pessoa de forma integral, valorizando a prevenção, o tratamento e a promoção da saúde. Sinto grande satisfação em acompanhar um serviço que reúne áreas fundamentais que impactam no bem-estar, sempre contando com profissionais dedicados em oferecer a melhor experiência para o paciente no atendimento”, destaca a coordenadora.

Legenda: Os pacientes podem procurar o Cisa e desfrutar de atendimentos nas áreas da Fisioterapia, Estética e Nutrição com preços acessíveis. Foto: divulgação

Confira os serviços e horários de atendimento:

- Campus Harmony

Fisioterapia

Segunda à quinta-feira, das 8h30min às 11h30min.

Nutrição

Segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Estética Facial

Terças-feiras (manhã), das 8h20min às 10h30min.

Quartas-feiras (noite), das 19h20min às 21h20min.

- Reitoria

Estética Facial

Segundas-feiras (manhã e noite), das 8h20min às 10h30min e das 19h20min às 21h.

Sobre o Centro Universitário Ateneu

Legenda: Para marcar o atendimento, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (85) 98526-1026 ou ir presencialmente no campus. Foto: divulgação

Com mais de 21 anos de atuação, a UniAteneu consolidou-se como uma instituição reconhecida pela credibilidade no ensino superior em Fortaleza, no Ceará e em toda a região Nordeste. O compromisso com a excelência acadêmica e com a formação integral dos alunos, tanto no aspecto técnico quanto comportamental, está entre os seus principais diferenciais.

A instituição também mantém parcerias estratégicas com empresas e iniciativas voltadas à empregabilidade, ampliando oportunidades de estágio e a inserção no mercado de trabalho. Esse relacionamento fortalece o reconhecimento do Centro Universitário Ateneu entre setores de Recursos Humanos, organizações da sociedade civil e órgãos públicos, que valorizam a qualidade dos cursos de graduação, técnicos e de pós-graduação oferecidos.

Serviço:

Centro Integrado de Saúde Ateneu

- Campus Harmony

Endereço: Av. Humberto Monte, nº 2929. Pici. Fortaleza (CE).

- Reitoria

Endereço: Rua Coletor Antônio Gadelha, 621. Messejana. Fortaleza (CE).

Contato para marcação de atendimento: (85) 98526-1026 (WhatsApp)