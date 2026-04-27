Centro Integrado de Saúde Ateneu oferece atendimentos especializados à comunidade
O Cisa da UniAteneu disponibiliza serviços nas áreas de Fisioterapia, Estética e Nutrição, com horários organizados para melhor atender os pacientes.
O Centro Integrado de Saúde Ateneu (Cisa), localizado no campus Harmony do Centro Universitário Ateneu (UniAteneu), em Fortaleza (CE), atua como espaço de atendimento à comunidade e de formação prática para alunos de diferentes cursos de graduação da área da Saúde da instituição. No local, eles realizam atendimentos supervisionados por docentes, unindo aprendizado acadêmico e assistência à população com valores acessíveis.
De acordo com Camila Nogueira, coordenadora do Cisa, o centro foi idealizado para proporcionar um cuidado em saúde acessível, humanizado e multiprofissional. Ela afirma que o trabalho desenvolvido reúne áreas essenciais e conta com profissionais qualificados, comprometidos com a excelência no atendimento prestado. A proposta do espaço é promover saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio de atendimentos planejados para acolher cada pessoa de forma individualizada.
“O Cisa também se destaca como um ambiente de prática, aprendizado e cuidado, fortalecendo a conexão entre ensino e assistência”, afirma Camila Nogueira. “Buscamos atender cada pessoa de forma integral, valorizando a prevenção, o tratamento e a promoção da saúde. Sinto grande satisfação em acompanhar um serviço que reúne áreas fundamentais que impactam no bem-estar, sempre contando com profissionais dedicados em oferecer a melhor experiência para o paciente no atendimento”, destaca a coordenadora.
Confira os serviços e horários de atendimento:
- Campus Harmony
Fisioterapia
Segunda à quinta-feira, das 8h30min às 11h30min.
Nutrição
Segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h e das 13h às 17h.
Estética Facial
Terças-feiras (manhã), das 8h20min às 10h30min.
Quartas-feiras (noite), das 19h20min às 21h20min.
- Reitoria
Estética Facial
Segundas-feiras (manhã e noite), das 8h20min às 10h30min e das 19h20min às 21h.
Sobre o Centro Universitário Ateneu
Com mais de 21 anos de atuação, a UniAteneu consolidou-se como uma instituição reconhecida pela credibilidade no ensino superior em Fortaleza, no Ceará e em toda a região Nordeste. O compromisso com a excelência acadêmica e com a formação integral dos alunos, tanto no aspecto técnico quanto comportamental, está entre os seus principais diferenciais.
A instituição também mantém parcerias estratégicas com empresas e iniciativas voltadas à empregabilidade, ampliando oportunidades de estágio e a inserção no mercado de trabalho. Esse relacionamento fortalece o reconhecimento do Centro Universitário Ateneu entre setores de Recursos Humanos, organizações da sociedade civil e órgãos públicos, que valorizam a qualidade dos cursos de graduação, técnicos e de pós-graduação oferecidos.
Serviço:
Centro Integrado de Saúde Ateneu
- Campus Harmony
Endereço: Av. Humberto Monte, nº 2929. Pici. Fortaleza (CE).
- Reitoria
Endereço: Rua Coletor Antônio Gadelha, 621. Messejana. Fortaleza (CE).
Contato para marcação de atendimento: (85) 98526-1026 (WhatsApp)