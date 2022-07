Celular explode em rosto de agricultor em Pedra Branca, no interior do Ceará

Um celular explodiu enquanto era manuseado por um agricultor em Pedra Branca, no interior do Ceará, no último domingo (10). Leandro Brasil Silva, de 28 anos, foi atingido no rosto e corre o risco de perder a visão do olho direito, segundo a família.

Niviane Brasil Silva, 30, irmã da vítima, disse que os familiares estavam reunidos para o almoço de domingo com a mãe deles, quando o caso aconteceu. O aparelho, modelo iphone 8 plus, tinha sido comprado há cerca de três meses em uma loja virtual, e não estava sendo carregado no momento da explosão, segundo explicou Niviane.

"Estávamos na sala e ele na cozinha só mexendo no celular, quando escutamos um barulho forte e ele gritando dizendo que o olho tinha estourado. Quando chegamos lá o aparelho estava pegando fogo no pé da porta. A gente lavou as pressas o olho dele e corremos para o hospital", disse.

Legenda: Aparelho de modelo iphone tinha sido comprado há cerca de três meses Foto: Arquivo Pessoal

Atendimento médico

Ela conta que Leandro foi levado para o Hospital São Sebastião, no próprio município, e transferido para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza. Segundo Niviane, do IJF a família o levou para uma clínica particular para cuidados emergenciais.

"Lá eles passaram uma anestesia porque ele tava sentido muita dor e mandaram pra casa. Disseram que ele precisa de uma avaliação para saber se precisa de cirurgia e a gente ta tentando um em Pedra Branca", destaca.

Conforme acrescentou, agora a família corre contra o tempo para conseguir atendimento, antes que Leandro perca a visão. "Ele não tá enxergando do olho direito e o esquerdo ta com 60%. A gente ta correndo em toda a região atrás de um oftalmologista, pois no hospital daqui não tem. Estamos vendo também com as óticas, correndo de uma a outra para saber se algum médico atende a gente", conta.