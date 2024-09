Ceará tem três avisos de ‘perigo potencial’ por vendavais e baixa umidade; veja cidades

Três avisos meteorológicos preveem a incidência de condições climáticas que exigem cautela no Ceará: vendaval, ventos costeiros e baixa umidade. As previsões foram emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e são válidas até a noite de quinta-feira (12).

O trio de análises é classificado como de “perigo potencial”, menor nível de gravidade na escala do Inmet, e abrange todas as cidades do Estado.

O aviso de “ventos costeiros”, emitido no último dia 7 e vigente até quinta (12), abrange toda a faixa litorânea cearense, e alerta sobre a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas e o movimento de dunas de areia sobre construções na orla.

Já o aviso de vendaval prevê ventos de 40 km/h a 60 km/h em 177 dos 184 municípios cearenses (veja lista abaixo). O Inmet avalia que há “leve risco de queda de galhos de árvores e descargas elétricas”.

A recomendação é de que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O terceiro aviso válido ao longo desta quinta-feira é de baixa umidade, condição que deve afetar as populações de 88 localidades do Estado (veja lista abaixo), todas na porção centro-sul. O Inmet orienta a maior ingestão de líquidos e evitar exposição ao sol no período mais quente do dia.

Cidades com aviso de ventos costeiros

Acaraú

Amontada

Aquiraz

Aracati

Barroquinha

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Cascavel

Caucaia

Chaval

Cruz

Eusébio

Fortaleza

Fortim

Granja

Horizonte

Icapuí

Itaiçaba

Itaitinga

Itapipoca

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Pacajus

Pacatuba

Paracuru

Paraipaba

Pindoretama

São Gonçalo do Amarante

Trairi

Cidades com aviso de vendaval

Abaiara

Acarape

Acaraú

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Altaneira

Alto Santo

Amontada

Antonina do Norte

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Araripe

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barreira

Barro

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Cascavel

Catarina

Catunda

Caucaia

Cedro

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Forquilha

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Granjeiro

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Mauriti

Meruoca

Milagres

Milhã

Miraíma

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Penaforte

Pentecoste

Pereiro

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Salitre

Santana do Acaraú

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umari

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Cidades com aviso de baixa umidade

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barro

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Catunda

Cedro

Choró

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Granjeiro

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Madalena

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São João do Jaguaribe

Senador Pompeu

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Umari

Várzea Alegre

Previsão do tempo para o Ceará

Nesta quinta (12) e na sexta-feira (13), a previsão é de céu com poucas ou sem nuvens em todos os turnos e macrorregiões do Ceará, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O órgão também prevê rajadas de vento com velocidades entre 45 km/h e 60 km/h ao longo dos dois dias, principalmente sobre a faixa litorânea e nas regiões de serra.