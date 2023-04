Ceará tem 'Dia D' de vacinação neste sábado (15) com unidades do Vapt Vupt disponíveis para ação

A campanha do "Dia D" de vacinação, realizada pelo Governo do Ceará, ocorre neste sábado (15) em cinco equipamentos estaduais distribuídos em Fortaleza, Sobral, e Juazeiro do Norte. Neste ano, pela primeira vez, o Estado ainda vai disponibilizar as centrais de serviços do Vapt Vupt para a ação.

A iniciativa, executada por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), busca ampliar a cobertura vacinal do reforço bivalente contra a Covid-19 e da dose anual contra a gripe em grupos prioritários.

Antônio Silva Lima Neto Secretário de Vigilância em Saúde da Sesa “É a primeira vez que o Governo do Ceará, por meio das Secretarias da Saúde (Sesa) e da Proteção Social (SPS), reforça a estratégia de vacinação com a abertura das unidades do Vapt Vupt. A iniciativa se soma às ações que cada município realizará para ampliar as coberturas vacinais no Estado”.

Confira pontos de vacinação

Sobral

Endereço: Rua Coronel José Silvestre, 201, Centro

Juazeiro do Norte

Endereço: Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120, Centro (no Centro Multiuso)

Fortaleza

Messejana — Avenida Jornalista Tomaz Coelho, 408 (ao lado do terminal de ônibus). Horário: 9h às 16h.

Antônio Bezerra — Rua Demétrio Menezes, 3750 (ao lado do terminal de ônibus). Horário: 8h às 16h.

Papicu — Shopping RioMar Papicu, Avenida Desembargador Lauro Nogueira, 1500 (piso L2). Horário: 10h às 16h.

Além disso, em Fortaleza, os postos de saúde estarão abertos das 8h às 16h30. Veja o endereço de todos os ocais de vacinação na capital cearense.

Grupos prioritários de cada vacina

Para receber a vacina, é preciso apresentar um documento que comprove o pertencimento no grupo prioritário. Os grupos foram indicados pelo Ministério da Saúde (MS), confira:

Bivalente

Pessoas a partir de 60 anos

Imunocomprometidos (a partir de 12 anos)

Povos de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos)

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos)

Gestantes e puérperas

Trabalhadores da Saúde

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias)

Abrigados e trabalhadores de instituições de longa permanência (a partir de 12 anos)

População privada de liberdade (a partir de 18 anos)

Funcionários do sistema prisional

Gripe

Pessoas a partir de 60 anos

Imunocomprometidos (a partir de 12 anos)

Povos de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos)

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos)

Gestantes e puérperas

Trabalhadores da Saúde

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias)

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

População privada de liberdade (a partir de 18 anos)

Funcionários do sistema prisional

Professores dos ensinos básico e superior

Profissionais das Forças Armadas, da Segurança e de Salvamento

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário

Trabalhadores portuários